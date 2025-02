Nuova Jeep Compass: ecco cosa cambierà con la terza generazione che sta per arrivare

Nuova Jeep Compass è una delle novità più attese di questo 2025 per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Il suo debutto è ormai imminente. La sua presentazione infatti avverrà nel corso del prossimo mese di aprile. Nel frattempo in Spagna il famoso e affidabile sito Motor.es ha provato ad immaginare attraverso il render che vi proponiamo quello che potrebbe essere lo stile di questo modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis.

Ecco come cambierà la nuova Jeep Compass con la terza generazione in arrivo ad aprile

Come si è capito già dall’immagine teaser pubblicata nei mesi scorsi dalla stessa Jeep, la nuova Jeep Compass mostrerà chiaramente l’influenza della Wagoneer S, con alcuni dettagli estetici che richiameranno la sorella maggiore. Un esempio evidente sarà rappresentato dal finestrino aggiuntivo nel montante posteriore, che sarà più grande rispetto al modello precedente. Questa versione manterrà il design di produzione, ma presenterà una differenza significativa rispetto alla Compass attualmente in commercio: la lunghezza del veicolo verrà aumentata, così come il passo, che però rimarrà lo stesso della Peugeot 3008.

Altri cambiamenti riguarderanno il frontale, con fari più sottili che si integreranno perfettamente con la griglia a sette feritoie, dando al modello un aspetto più moderno. Nonostante le novità, il nuovo design della Compass conserverà tratti distintivi tipici di Jeep, come i passaruota squadrati, che ospitano cerchi in lega che possono arrivare fino a 18 pollici di diametro. Complessivamente, la nuova Jeep Compass riescirà a coniugare innovazione e tradizione, mantenendo la sua identità forte nel panorama dei SUV moderni.

Per quanto riguarda l’abitacolo della nuova Jeep Compass il notevole aumento delle dimensioni è tale da far presagire un maggiore spazio interno. Questo è uno dei vantaggi della nuova piattaforma “STLA Medium”, oltre al maggiore carico tecnologico. La nuova Compass potrebbe beneficiare dell’innovativa guida autonoma di Livello 3 di Stellantis e di una posizione di guida simile a quella della nuova Wagoneer S.

Come abbiamo detto poc’anzi, la nuova Jeep Compass debutterà la prossima primavera e si prevede che sarà in vendita prima della fine dell’anno. Il produttore americano di Stellantis continuerà a puntare sui motori a benzina con tecnologia MHEV e introdurrà nuovi modelli ibridi plug-in e versioni elettriche con un’autonomia fino a 700 chilometri.