Nuovo Peugeot 3008: dal suo lancio già oltre 100 mila ordini

Con oltre 100.000 ordini registrati sin dal suo debutto, il nuovo Peugeot 3008 ha già raggiunto un successo commerciale significativo, con una particolare affermazione della versione 100% elettrica, che rappresenta oltre il 20% delle vendite totali. Nel 2025, l’introduzione della versione Dual Motor andrà a completare l’attuale offerta, che comprende una batteria da 73 kWh in grado di garantire un’autonomia di 527 km nel ciclo WLTP combinato e una batteria da 98 kWh con un’autonomia di 701 km, rendendo il nuovo E-3008 il SUV con la miglior autonomia elettrica della sua categoria.

Grazie a una gamma di propulsori ancora più ampia, che include motori ibridi, ibridi plug-in ed elettrici, tutti riconosciuti per la loro efficienza e capaci di soddisfare una varietà di esigenze dei consumatori, il nuovo Peugeot 3008 è pronto a consolidare ulteriormente il suo successo in Europa e a livello globale, conquistando nuovi clienti e ampliando la sua presenza nei principali mercati internazionali.

Con il lancio del nuovo Peugeot 3008, l’eccellenza automobilistica francese si afferma in modo deciso tra i consumatori di tutta Europa. Grazie al suo design innovativo e al fascino del SUV fastback, unito a caratteristiche di alta tecnologia come il Panoramic i-Cockpit e prestazioni elettriche di riferimento, il nuovo Peugeot E-3008 sta rapidamente conquistando il mercato. Prodotto con precisione nello stabilimento di Sochaux, il modello ha saputo guadagnarsi una solida posizione commerciale, con vendite in crescita costante mese dopo mese.

Il nuovo Peugeot E-3008 ha recentemente superato un importante traguardo, quello dei 100.000 ordini, in soli sei mesi di vendite in tutta Europa. Tra i mercati più performanti per questo modello, la Francia si distingue con ben 35.000 ordini, seguita dal Regno Unito con 25.000 unità e dalla Germania con 9.000 unità, confermando così la forte domanda e il grande apprezzamento del pubblico europeo.

Foto Peugeot

La capacità di Peugeot di sostenere i propri clienti durante il processo di transizione energetica è ampiamente confermata dal fatto che il mix di veicoli elettrici ha raggiunto il 21% delle vendite complessive del nuovo Peugeot 3008. Questo dato si posiziona ben al di sopra della media del segmento e raggiunge risultati eccezionali in alcuni mercati specifici. Nei Paesi Bassi, infatti, la quota di vendite elettriche arriva al 37%, mentre nel Regno Unito si attesta al 31% e in Belgio al 34%, tutti valori che testimoniano l’apprezzamento crescente per la mobilità elettrica.

Un ulteriore dato significativo che emerge dai primi mesi di commercializzazione del nuovo Peugeot 3008 è l’elevata domanda per la versione GT, il modello di punta della gamma. In media, circa il 60% degli ordini riguarda questa versione, con percentuali che raggiungono addirittura l’85% nel Regno Unito, un chiaro segnale di come l’immagine e il prestigio del marchio del leone stiano crescendo costantemente.