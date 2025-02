Maserati GranCabrio: all’ICE St. Moritz si completa la gamma

Il Costruttore del Tridente aveva già annunciato che all’odierna edizione del The ICE St. Moritz avrebbe svelato due anteprime assolute. Si tratta delle nuove Maserati GranCabrio da 490 cavalli di potenza e GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE.

Diviene quindi protagonista di questa edizione del The ICE St. Moritz la gamma della Maserati GranCabrio che introduce ora la variante alimentata da un propulsore capace di 490 cavalli di potenza, lo stesso già a disposizione della GranTurismo; si completa così la gamma della scoperta del Tridente con un propulsore che alle prestazioni unisce il comfort tipico della variante col tetto fisso, pur disponendo della possibilità di godersi la sportività a cielo aperto. Allo stesso tempo al The ICE St. Moritz è stata svelata pure la GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE che è stata concepita mediante il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

La Maserati GranCabrio può contare adesso su un propulsore da 490 cavalli di potenza

Sfruttando l’unità endotermica biturbo da 490 cavalli di potenza, che si affianca a quella da 550 cavalli e alla variante elettrica Folgore, la Maserati GranCabrio pone in essere l’essenza di quello spirito tipico della “gran turismo all’italiana”. Ciò in abbinamento alla possibilità di godersi le prestazioni privandosi del tetto sulla testa, ovvero avendo a disposizione le performance tipiche delle vere sportive del Costruttore del Tridente. In questo modo l’offerta della GranCabrio risulta estremamente completa, ma anche la più ampia mai proposta per la decapottabile di casa Maserati.

Al The ICE St. Moritz, circondato da montagne innevate e dal lago ghiacciato più famoso della regione svizzera dell’Engadina, la GranCabrio è stata svelata nella pregevole carrozzeria dominata dalla colorazione Verde Giada, abbinata a pinze freno nere, cerchi da 20 pollici, davanti, e 21 pollici, dietro, nell’elegante design nero lucido diamantato Crio Imola. Gli interni sono rivestiti in pelle pieno fiore traforata color ghiaccio, con il logo del Tridente Maserati ricamato sul poggiatesta. Le specifiche del modello esposto, dotato di impianto audio Sonus Faber High Premium con 19 altoparlanti, sono completate da finiture in fibra di carbonio 3D e fari full LED adattivi con finitura scura.

Questa specifica versione della Maserati GranCabrio rappresenta un’icona di stile capace di interpretare al meglio le prestazioni più pure del modello grazie a dettagli ricercati come la capote in tela retrattile, per vivere al meglio l’esperienza open-air, lo spazio di quattro posti veri con il comfort necessario anche per i lunghi viaggi, mentre il motore 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 cavalli consente di raggiungere i 300 km/h di velocità massima, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h praticabile in soli 4 secondi. Come per la Trofeo, anche questa nuova variante da 490 cavalli è dotata della trazione integrale (AWD) di serie abbinata a sospensioni pneumatiche per garantire il massimo delle prestazioni senza rinunciare al comfort in pieno spirito “granturismo”, anche col vento fra i capelli.

Volendo soddisfare i desideri dei clienti più esigenti, la palette dei colori disponibili sulla Maserati GranCabrio è stata rinnovata e ampliata guardando soprattutto all’eleganza, come nel caso della tonalità Verde Giada. Per accontentare i clienti più sportivi, da marzo sarà possibile ordinare presso la rete ufficiale dei concessionari Masrati il nuovo scarico sportivo, che regala alla gamma GranTurismo e GranCabrio Trofeo un sound più puro e adrenalinico, esaltando alcuni tratti iconici del brand: il sound inconfondibile e soprattutto il DNA racing.

C’è anche la speciale GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE

Al The ICE St. Moritz è stata anche presentata la specialissima variante GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE che rappresenta una versione esclusiva realizzata all’interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Questa Maserati GranCabrio si lega al fascino invernale presentando una personalizzazione esterna in un esclusivo colore di carrozzeria creato appositamente, denominato Ice Liquid Tri-Coat, ovvero una vernice a triplo strato, ricca e raffinata, che richiama la cornice del lago ghiacciato su cui la vettura è stata presentata per la prima volta.

A completare la caratterizzazione esterna di questo modello ci sono anche badge specifici e prese d’aria laterali verniciate a contrasto in finitura Gloss White, oltre a cerchi forgiati con design Astreo, abbinati a pinze freno blu lucido. Per completare la personalizzazione c’ anche l’elegante capote in tela Blue Marine, che si apre per rivelare gli interni in pelle color ghiaccio con finiture in fibra di carbonio 3D touch.