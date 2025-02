Maserati: due anteprime mondiali al The ICE di St. Moritz

È in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio il prossimo The ICE, a St. Moritz in Svizzera. L’iconico evento invernale vedrà fra i sicuri protagonisti anche Maserati; il Costruttore del Tridente presenterà in Svizzera due anteprime assolute che incarneranno i valori delle gran turismo all’italiana e delle performance tipiche dei modelli del Tridente.

D’altronde Maserati è sinonimo di lusso italiano in ogni parte del mondo. La lunga tradizione del marchio e le performance espresse dalle sue vetture saranno quindi eccellenti protagoniste di uno degli eventi più glamour della stagione invernale, una vetrina sullo scenario del celebre lago ghiacciato dell’Engadina, dove collezionisti e appassionati si danno appuntamento da ogni parte del mondo. La nuova edizione dell’evento The ICE di St. Moritz non rappresenta esclusivamente una competizione, piuttosto parliamo di un evento unico nel suo genere, che unisce cultura, spettacolo e guida in condizioni estreme, rappresentando un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto, i collezionisti e pure i più semplici appassionati di automobili.

All’evento di fine febbraio Maserati introdurrà il programma di personalizzazione Fuoriserie e due anteprime assolute

I riflettori del prossimo The ICE di St. Moritz saranno quindi puntati sulle iconiche GranTurismo e GranCabrio a marchio Maserati, modelli disponibili con propulsore endotermico e anche in variante puramente elettrica; adottano poi la trazione integrale, disponibile già di serie, in abbinamento con sospensioni pneumatiche che garantiscono prestazioni assolute e massimo comfort. La trazione integrale potrà dare il meglio di sé nella guida su strade innevate e ghiacciate, dimostrando l’eccellenza tecnologica, le grandi doti dinamiche e il piacere di guida senza compromessi tipici del costruttore modenese, anche in condizioni difficili.

Al The ICE di St. Moritz si vedrà anche la Maserati Grecale, il D-SUV del Tridente che apre le porte alla gamma del marchio, mentre la MCXtrema e la Maserati GT2 Stradale metteranno in risalto il DNA puramente racing e ampiamente competitivo del marchio; si completa così la presenza di Maserati all’evento svizzero. Maserati parteciperà anche al Concours d’Élégance presente all’interno dell’evento in programma a St. Moritz, puntando su alcuni dei modelli più iconici della sua storia che abbinano sportività classica al lusso d’altri tempi. Sul lago ghiacciato dell’Engadina si vedranno una Maserati 6CM e una Maserati 200 SI che metteranno in luce il loro design iconico tra i riflessi di neve e ghiaccio.

Di seguito il programma del The ICE St. Moritz – International Concours of Elegance di venerdì 21 febbraio e sabato 22 febbraio: