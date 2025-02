La Maserati GT2 Stradale ha debuttato su strada (e in pista)

La Maserati GT2 Stradale, ovvero l’anima più sportiva della MC20 fortemente derivata dalla variante impiegata e vittoriosa in pista nell’Europeo GT2, dopo l’anteprima globale dello scorso 16 agosto 2024 al The Quail della Monterey Car Week, in California, è stata ora posta su strada (e in pista) per essere disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile prossimo. In tutta Europa.

Il vero e proprio debutto della versione stradale della GT2 che ha riportato il Costruttore del Tridente in pista nei campionati destinati alle granturismo a ruote coperte è stato messo in pratica in Andalusia con una driving experience dedicata ai principali stakeholder e clienti provenienti da ogni parte del mondo. Questi hanno avuto modo di testarne il carattere sia sulle strade extraurbane sia in pista, per enfatizzare entrambe le anime della supersportiva: il DNA racing e il comfort tipico delle granturismo modenesi.

Dall’affascinante città di Marbella, il percorso di prova si è snodato attraverso le curve panoramiche del Parque Nacional Sierra de las Nieves per arrivare fino al circuito privato Ascari vicino a Ronda, la perla dell’Andalusia. I 5.425 metri del tracciato intitolato al pilota italiano campione del mondo di Formula 1, che ha corso anche con Maserati, ricordano l’iconica tradizione del marchio di cui oggi questa Maserati GT2 Stradale ne raccoglie il testimone.

La Maserati GT2 Stradale è spinta dal 3.0 V6 Nettuno

Sotto il cofano motore della Maserati GT2 Stradale, in posizione posteriore centrale, c’è l’ormai iconico 3.0 V6 biturbo noto come Nettuno. L’unità ha subito un incremento di potenza di 10 cavalli, rispetto alla variante da cui deriva, per fissare il dato complessivo a ben 640 cavalli di potenza a 7.500 giri al minuto. Il valore di coppia dice che sono 720 i Nm disponibili a partire da 3.000 giri al minuto, utili a garantire ottimi riscontri cronometrici anche in virtù di un peso alla bilancia ridotto di 60 chilogrammi rispetto alla variante “standard” da cui deriva, in virtù del ricorso a materiali leggeri. Insomma, al centro del progetto della Maserati GT2 stradale insiste la volontà di ispirarsi al motorsport.

La nuova Maserati GT2 Stradale è una vettura nata in pista e omologata per l’uso su strada, capace di unire prestazioni estreme alla possibilità di una guida senza compromessi nel massimo del comfort disponibile. La velocità massima raggiungibile è pari a 324 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h praticabile in appena 2,8 secondi, dati che la rendono la trazione posteriore più agile della sua categoria.

Notevole risulta anche la cura aerodinamica, direttamente derivata dall’esperienza in pista nel già citato Europeo GT2. Sono infatti ben 500 i chilogrammi di deportanza misurata a 280 km/h di velocità, pur mantenendo il medesimo bilanciamento della MC20 “normale” fissato in 40/60 fra anteriore e posteriore. I dati puntuali dicono che la deportanza passa da 35 chilogrammi a 130 chilogrammi davanti, grazie all’adozione di elementi specifici come un nuovo splitter, un cofano dedicato e aperture sui passaruota, mentre dietro si passa da 110 chilogrammi a 370 chilogrammi grazie all’introduzione di un’ala a tutta larghezza regolabile su tre posizioni e di un diffusore rivisto.

La produzione è stata avviata a dicembre

All’interno dell’abitacolo si notano i nuovi sedili in carbonio, oltre che una plancetta centrale derivata dalla GT2 da corsa disposta fra questi. Quando il costruttore ha cominciato a lavorare sul progetto MC20 aveva già deciso di tornare in pista. Questa filosofia e il DNA racing del marchio hanno dato vita alla Maserati GT2, che ha riportato il costruttore modenese alla vittoria nel campionato Fanatec GT2 European Series.

La categoria GT2 è la piattaforma ideale per l’eredità sportiva di Maserati per soddisfare i desideri degli appassionati clienti delle corse, team privati ​​e gentleman driver, in un progetto che è parte integrante della strategia motorsport del marchio per riportarla sul podio nelle competizioni. La nuova Maserati GT2 Stradale ne è la prova più tangibile.

Per un’esperienza di guida esclusiva, questa GT2 Stradale viene resa disponibile con diverse livree, create nell’ambito del programma di personalizzazione Fuoriserie. La produzione della Maserati GT2 Stradale è iniziata a dicembre 2024 presso lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, a Modena. La GT2 Stradale viene resa disponibile in soli 914 esemplari, come riportato sullo specifico badge posizionato sul tunnel centrale, in onore al 1914 che è l’anno di fondazione di Maserati. Il prezzo di listino è fissato in 312.000 euro. “Passare dalla GT2 da corsa alla sua versione stradale è stato un passaggio naturale, per incarnare le prestazioni del nostro marchio”, ha ammesso Santo Ficili, CEO di Maserati.