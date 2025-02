Alfa Romeo: a Pomigliano sarà prodotto un nuovo modello su piattaforma STLA Small

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia uno dei futuri modelli che saranno prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano presumibilmente nel 2029 sarà di Alfa Romeo. A dire il vero una simile voce circolava già da un po’ di tempo quando si diceva che la fabbrica campana di Stellantis avrebbe potuto ospitare la produzione della nuova Alfa Romeo Giulietta e della nuova Lancia Delta.

Dovrebbe essere di Alfa Romeo uno dei modelli che saranno prodotti a Pomigliano su STLA Small entro fine decennio

Adesso però si dice che sarà un altro il modello di Alfa Romeo che verrà prodotto in quella fabbrica che secondo alcuni potrebbe prendere il nome di nuova Alfetta. Si dice anche che il secondo modello possa essere di Opel. Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con cautela dato che nei giorni scorsi era trapelata una notizia che all’opposto escludeva o quasi l’arrivo sul mercato di una erede di Giulietta.

Per quello che ne sappiamo, come vi abbiamo scritto ieri in un altro nostro articolo, al momento sembra sicuro l’arrivo di 4 nuovi modelli e cioè la nuova Stelvio, la nuova Giulia, un E-SUV e la nuova Tonale. Quello della nuova Alfetta invece pare uno dei modelli ancora incerti il cui arrivo dipenderà da come nel frattempo saranno andate le cose sul mercato per le nuove Alfa Romeo.

Ad ogni modo pare confermato che Stellantis punterà forte sugli stabilimenti italiani e che Alfa Romeo ancora una volta sarà una delle principali protagoniste dell’industria auto del nostro paese per tutto il decennio. Non resta che aspettare e vedere se queste voci saranno confermate e quali altre novità trapeleranno a proposito del futuro della casa automobilistica del Biscione che come sappiamo Stellantis punta a rendere il suo brand premium globale.