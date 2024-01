Nuova Alfetta o nuova Alfa Romeo Giulietta? Ecco quale ha più probabilità di tornare

Lo scorso anno è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ad anticipare in futuro il possibile ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione di una nuova Alfetta. La vettura potrebbe tornare nelle vesti di erede di Giulietta nel segmento C del mercato come berlina coupè solo elettrica lunga circa 4,5 metri su piattaforma STLA Medium.

Lo scorso anno si è parlato a lungo del possibile ritorno di una tra la nuova Alfetta e la nuova Giulietta: ecco chi ha più probabilità

A proposito della nuova Alfetta, Imparato ha detto anche che se tornerà rappresenterà una sorta di eccezione alla gamma dello storico marchio milanese. Infatti si tratterebbe di una vettura che verrebbe lanciata solo in Europa unico continente in cui le berline compatte continuano ad avere mercato. Successivamente Imparato ha anche parlato del possibile ritorno di una nuova Giulietta. Il numero uno di Alfa Romeo ha ammesso che lui e il suo team ci stanno pensando seriamente e che una decisione sarà presa più avanti. Dopo queste dichiarazioni sembra chiaro che in realtà si stia parlando della stessa auto e cioè di una berlina coupè a coda tronca che dal 2028 in poi potrebbe affiancare in Europa il SUV Tonale che nel frattempo potrebbe lanciare sul mercato una versione completamente elettrica.

Quello che tanti si chiedono a questo punto e se alla fine arriverà una nuova Alfetta o una nuova Giulietta. A nostro avviso se una vettura di questo tipo tornerà effettivamente nella gamma della casa automobilistica del Biscione alla fine Alfa Romeo opterà per darle un nome diverso e quindi è probabile si tratterà proprio di una nuova Alfetta. Infatti la vettura che ha in mente Imparato è molto diversa dalla vecchia Giulietta uscita di produzione nel mese di dicembre del 2020. Quindi sembra più probabile che alla fine si opti per una sorta di discontinuità a livello di nome.

Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano l’aspetto di queste ipotetiche vetture che in futuro potrebbero tornare a fare capolino nella gamma di Alfa Romeo che come anticipato da Imparato non rinuncerà alle berline che oltre alla nuova Giulia saranno rappresentare anche da una tra queste due auto e anche da una nuova GTV.