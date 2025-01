Nuova Alfa Romeo Giulietta: tanti nomi per la sua erede ma la Quadrifoglio stupirà

Ogni giorno che passa sembra sempre più probabile l’arrivo di una erede di Giulietta. Questa auto però non dovrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta. Il nome infatti sarà di sicuro diverso. Questo in quanto si tratterà di un modello che come dimensioni si andrà a collocare nello stesso segmento un tempo occupato dal celebre modello ma con uno stile totalmente diverso che dunque porterà il Biscione ad utilizzare un nuovo nome.

La versione top di gamma della nuova Alfa Romeo Giulietta sarà la Quadrifoglio: il modello però avrà un nome diverso

A proposito di come si chiamerà la nuova Alfa Romeo Giulietta ne abbiamo sentite di tutti i colori. C’è chi pensa si possa chiamare nuova Alfa Romeo Brera e chi invece pensa al nome di nuova Alfa Romeo Alfetta. Altri ancora ipotizzano quello di nuova Alfa Romeo GTV e non si escludono nemmeno altri nomi. Quello che sembra probabile è che questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium o Small, molto probabilmente sarà prodotta in Italia e sarà svelata nel corso del 2028.

Lo stile della nuova Alfa Romeo Giulietta sarà molto simile a quello della nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nella primavera del 2026 ma ovviamente con dimensioni ridotte. Dunque quando questo modello sarà svelato avremo le idee più chiare su quello che sarà lo stile della futura erede di Giulietta.

La futura auto del Biscione affiancherà Tonale che nel frattempo potrebbe ricevere una nuova generazione completamente elettrica sempre su STLA Medium. La vettura avrà uno stile sportivo e aerodinamico con la coda tronca e una silhouette coupeggiante.

Anche la nuova Alfa Romeo Giulietta – Brera – Alfetta – GTV avrà una versione Quadrifoglio che sarà la top di gamma e a quanto pare stupirà tutti per le prestazioni garantite. Si parla di una potenza notevole per un’auto di questo segmento, superiore ai 450 cavalli. Questa versione sarà elettrica ma non escludiamo che in gamma possa esserci spazio anche per almeno una versione ibrida plug-in.