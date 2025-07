Si può comprare un’Alfa Romeo 33 Stradale, avendo a disposizione quasi 4 milioni di euro

Se proprio ieri Alfa Romeo consegnava una nuova Alfa Romeo 33 Stradale a Valtteri Bottas, oggi si ha nota di una possibilità che potrebbe fare gola a qualche collezionista rimasto in attesa e quindi al di fuori della lista dei 33 esclusivi proprietari della sportiva del Biscione. Si è infatti palesata la possibilità di mettere le mani su una nuova Alfa Romeo 33 Stradale, qualora si riuscissero a sborsare quasi 4 milioni di euro.

A mettere sul piatto questa eventualità ci ha pensato la Autosport France, un dealer di veicoli di lusso con sede a Nizza. Secondo quanto si può apprezzare dalle pagine della vetrina di Autosport France disponibile su AutoScout24, ci sarebbe la disponibilità di una Alfa Romeo 33 Stradale praticamente immacolata nelle disponibilità del dealer francese.

La possibilità di acquistare una delle 33 Alfa Romeo 33 Stradale prodotte sarebbe legata a un subentro di contratto

Sappiamo infatti che il Costruttore del Biscione era riuscito a piazzare già tutte le 33 Alfa Romeo 33 Stradale prodotte in edizione esclusiva e limitata. Tuttavia l’annuncio di Autosport France sarebbe relativo a quello che viene proposta come una “disponibilità subentro contratto”. Di conseguenza si tratterebbe di una possibilità utile per rilevare l’acquisto di una 33 Stradale, destinata a qualcuno che probabilmente per qualche motivo ha dovuto ripensare al proprio acquisto.

D’altronde l’annuncio disponibile su AutoScout24 non presenta ulteriori dettagli specifici che permettano di ragionare sulle caratteristiche della sportiva del Biscione; si sa che la vernice scelta per la carrozzeria è rossa e non si sa nient’altro, oltre al fatto che non vengono rese disponibili immagini reali del veicolo. Probabilmente si tratterà di un esemplare ancora in costruzione presso la Carrozzeria Touring Superleggera, dove vengono prodotte tutte le 33 Alfa Romeo 33 Stradale, visto anche il fatto che l’annuncio dice che le tempistiche di attesa risultano pari a 180 giorni.

Una cosa invece già nota è il prezzo di vendita fissato in 3,8 milioni di euro, dato che potrebbe chiarire il prezzo di acquisto proposto da Alfa Romeo che secondo le indiscrezioni si aggirava infatti sui 3 milioni di euro. Scommettiamo che non rimarrà per molto tempo in vendita, qualche collezionista arrivato in ritardo ha a disposizione una possibilità di rifarsi non indifferente.