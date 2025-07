Alfisti Days: Alfa Romeo festeggia il suo 115° anniversario in Francia sul circuito Charade

La passione per Alfa Romeo non conosce davvero limiti. In pochi giorni, tutti i posti per il primo Rosso Festival sono stati prenotati. Questo evento senza precedenti, che si terrà il 13 e 14 settembre 2025 sul leggendario circuito Charade in Alvernia, è già esaurito, a dimostrazione dell’eccezionale entusiasmo della comunità Alfa Romeo francese.

Alfa Romeo organizza un evento unico il 13 e 14 settembre 2025 sul leggendario circuito Charade, nell’ambito degli Alfisti Days

Ideato dall’Alfa Club des Volcans con il supporto di Alfa Romeo France, il Rosso Festival è molto più di un raduno: è un vibrante omaggio alla tradizione, alla sportività e alle emozioni che il marchio incarna al Biscione da 115 anni.

È sull’ex circuito di Formula 1 Charade, definito da Sir Stirling Moss “il circuito più bello del mondo”, che si terrà questa grande festa degli appassionati Alfa Romeo, in un luogo intriso di storia e di curve leggendarie, ideale per unire il glorioso passato di Alfa Romeo alla sua attuale e lungimirante gamma.

I partecipanti a questo evento avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Immaginate di affrontare le curve leggendarie di un circuito, con il casco in testa e la vostra Alfa Romeo come compagna di viaggio, per un’esperienza di guida che non dimenticherete facilmente. Ma l’emozione non si ferma qui, perché avrete anche l’occasione di mettervi al volante della nuova Alfa Romeo Junior Veloce da 280 cavalli, sia su pista che su strade tortuose del Massiccio Centrale, dove ogni curva sarà un’opportunità per apprezzare le straordinarie performance del modello. Non mancherà poi la celebrazione di alcuni dei modelli più iconici della casa, come l’Alfa 75, la Giulietta del 1955, la Brera e la Spider, che saranno protagonisti di un anniversario celebrato in grande stile.

Durante il rally roadbook, percorrerete quasi 200 chilometri tra i paesaggi vulcanici dell’Alvernia, un viaggio che vi farà scoprire un patrimonio naturale straordinario, ma anche una storia automobilistica affascinante. Inoltre, potrete visitare il Museo dell’Avventura Michelin, un’immersione nel mondo dell’innovazione nel settore degli pneumatici. Non mancherà poi il villaggio degli espositori, dove collezionisti e appassionati troveranno accessori e oggetti rari legati al mondo Alfa Romeo. Infine, un momento di convivialità vi attenderà tra le specialità gastronomiche locali e italiane, magari durante un aperitivo in compagnia, per chiudere in bellezza una giornata indimenticabile.

La community Alfa Romeo ha risposto con entusiasmo, registrando rapidamente il tutto esaurito nei 400 posti disponibili, riservati ai possessori di auto del biscione. Questa mobilitazione testimonia la forza del legame che unisce gli appassionati al marchio e conferma la vitalità di una community desiderosa di riunirsi per vivere insieme la propria passione. Poiché i posti disponibili sono esauriti, ci sono ancora posti disponibili per gli espositori (in collaborazione con la casa milanese). Gli accrediti stampa sono disponibili su richiesta.