Nuova Alfa Romeo Brera: rivoluzione italiana dell’eleganza

Nelle scorse ore il designer, artista e creatore digitale Mirko del Prete ha pubblicato su Instagram un render chiamato Alfa Romeo Brera restomood. Si tratta di una sorta di reinterpretazione in chiave moderna di un grande classico targato Alfa Romeo: la Brera.

Nuova Alfa Romeo Brera: l’iconico modello reinterpretato in versione moderna

La nuova Alfa Romeo Brera Restomood di Mirko del Prete è la prova che certi capolavori non invecchiano mai, ma si rinnovano con stile. Grazie a una serie di aggiornamenti mirati, questo modello iconico torna a far battere i cuori, mantenendo intatto il suo fascino originale ma con un tocco di modernità che lo rende attualissimo. Il frontale e il posteriore sono stati ridisegnati con paraurti nuovi e una mascherina ispirata alla Giulia, accompagnata da fari più sottili e grintosi.

Anche il retro della nuova Alfa Romeo Brera restomood sfoggia nuovi gruppi ottici, che accentuano la sportività delle linee. Le minigonne laterali, più scolpite, esaltano il profilo dinamico della vettura. Ma il restyling non si ferma all’esterno: gli interni sono stati completamente rivisti in chiave moderna, con materiali aggiornati e una tecnologia di bordo al passo coi tempi. Un restomood che celebra il passato, ma guarda con decisione al futuro.

Ricordiamo che al momento il ritorno di una nuova Alfa Romeo Brera non è del tutto da escludere. Si dice infatti che uno dei futuri modelli che il biscione ha intenzione di lanciare sul mercato nel corso dei prossimi anni potrebbe avere un nome che ha già fatto parte della storia della casa automobilistica milanese per un modello che si andrebbe a collocare tra Alfa Romeo Junior e Alfa Romeo Tonale nella gamma del brand premium di Stellantis. Al momento i nomi più gettonati sono proprio quelli di nuova Brera, nuova Alfetta e nuova Giulietta. Ovviamente non possiamo escludere che il design di questo futuro modello sia molto diverso da quello della celebre Brera. Vedremo in proposito che novità arriveranno da Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi.