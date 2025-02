La nuova Fiat Pandina sarà una city car low cost per le masse

Nuova Fiat Pandina è al centro dell’attenzione da quando il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois, ne ha parlato nel corso di alcune recenti interviste. Il CEO della casa torinese ha confermato l’arrivo di questo modello entro il 2030 su piattaforma STLA City con produzione in Italia e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, dove viene prodotta l’attuale generazione.

La nuova Fiat Pandina sarà una sorta di mini Grande Panda?

A proposito di nuova Fiat Pandina, Olivier Francois ha pure aggiunto che questa auto tornerà ad ispirarsi all’originale Panda degli inizi anni ’80. Questo anche per assomigliare maggiormente alla “sorella maggiore” Fiat Grande Panda. Sulla base di queste informazioni raccolte sul web creatori digitali e designer automobilistici si stanno scatenando, provando ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile della futura generazione di Panda.

Qui ad esempio vi mostriamo l’ipotesi del designer automobilistico Avarvarii che sulla base di quanto detto in precedenza immagina in questa maniera il design della nuova Fiat Pandina che come detto poc’anzi dovrebbe arrivare entro il 2030. In parole povere, si dovrebbe trattare di una sorta di mini Fiat Grande Panda. L’ipotesi in questione sembra essere assai plausibile.

La nuova Fiat Pandina sarà un’auto compatta con una lunghezza di circa 3,6 metri e sarà sviluppata sulla piattaforma STLA City, la stessa da cui derivano sia la Fiat 500 elettrica attuale che la prossima 500 ibrida. Tuttavia, per adattarsi alle sue esigenze specifiche, utilizzerà una versione modificata di questa architettura.

Per quanto riguarda la motorizzazione, sotto il cofano potrebbe trovare spazio il propulsore ibrido 1.0 FireFly, lo stesso destinato alla futura 500. Un’altra possibilità, meno probabile, è l’adozione del 1.2 MHEV da 100 cavalli già presente sulla Grande Panda. Tuttavia, la scelta delle motorizzazioni sarà influenzata dalle esigenze di mercato e dalle strategie di Fiat.

Sul piano estetico, la nuova Pandina sarà più compatta e proporzionata rispetto alla sua sorella maggiore. Il design privilegerà linee più squadrate e verticali, mentre gli elementi di protezione, come modanature e finiture in plastica, ridurranno i costi e miglioreranno la resistenza a piccoli urti e graffi.

Secondo quanto riporta il magazine inglese Autoexpress che ha pubblicato questo render, difficilmente la nuova Fiat Pandina disporrà nella sua gamma di una versione 4X4 come invece accadrà per la Fiat Grande Panda. Ancora più difficile possa arrivare una versione Abarth che invece caratterizzerà altri modelli in arrivo nella gamma di Fiat.