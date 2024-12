Nuova Fiat 500 ibrida: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

Nuova Fiat 500 ibrida sarà una delle principali novità se non addirittura la principale novità per la casa torinese nel 2025 che sta per iniziare. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori e dovrebbe essere l’asso nella manica di Stellantis per rilanciare la produzione in quella fabbrica che nel 2024 ha sofferto e non poco il calo della domanda per la Fiat 500e e per le auto di Maserati come dimostrano i continui stop alla produzione che si sono verificati lungo l’arco di tutto l’anno e che continuerò molto probabilmente anche per buona parte del 2025.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori

A proposito della nuova Fiat 500 ibrida, a poche ore dal 2025 sappiamo che la sua produzione dovrebbe avere inizio, salvo imprevisti, nel mese di novembre del prossimo anno. Diciamo salvo imprevisti perchè di recente da Torino è trapelata la voce relativa a qualche problema che potrebbe provocare un ritardo nell’avvio della produzione, ma al momento non si tratta di notizie ufficiali ma di semplici voci di corridoio che andranno approfondite nei prossimi mesi per capire cosa ci sia di vero dietro.

Altra cosa che è stata detta a proposito della nuova Fiat 500 ibrida è che essa sarà del tutto simile esteticamente parlando alla Fiat 500e. Del resto il telaio e la carrozzeria saranno le stesse ma verranno adattate per ospitare il motore ibrido. In proposito si dice che possa trattarsi del nuovo motore 1.2 a tre cilindri con tecnologia mild hybrid da 100 CV. Questo propulsore, progettato per offrire un equilibrio ottimale tra efficienza e prestazioni, è già stato introdotto su diversi modelli di successo. Tra questi figurano la Fiat 600, la Jeep Avenger e la nuova Lancia Ypsilon, dove il motore ha dimostrato la sua versatilità e affidabilità. Grazie alla tecnologia mild hybrid, questo motore non solo riduce le emissioni e i consumi, ma garantisce anche una guida fluida e reattiva, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità senza rinunciare al piacere di guida.

Sempre a proposito della nuova Fiat 500 ibrida come confermato ufficialmente la scorsa estate dalla stessa Fiat utilizzerà il suffisso Torino nel suo nome come omaggio alla città che ospiterà la sua produzione. Grazie a questa auto lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dovrebbe finalmente vedere aumentare e non di poco le sue immatricolazioni. A regime infatti si prevede che la produzione nella fabbrica possa salire molto al di sopra delle 100 mila unità annue.

Si tratterebbe di un notevole incremento rispetto alla situazione attuale. Ciò non consentirebbe alla fabbrica di operare a pieno regime ma sarebbe comunque un notevole passo avanti rispetto ad oggi. Al momento non si conoscono i prezzi a cui questa auto verrà proposta. Ovviamente saranno molto più bassi rispetto alla versione elettrica ma a quanto pare saranno lievemente più alti rispetto alla vecchia 500 ibrida prodotta fino allo scorso anno presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Nelle prossime settimane è probabile possano trapelare ulteriori dettagli su questa attesa vettura.