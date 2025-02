Olivier Francois (Fiat): “I costi delle auto elettriche e delle batterie caleranno molto presto”

Durante la presentazione della nuova Fiat Grande Panda a Torino, il quotidiano spagnolo El Espanol ha incontrato Olivier Francois, CEO di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis. Nel corso dell’intervista, Francois ha discusso degli obiettivi del marchio, dei prossimi modelli e del rapporto con il Governo italiano. “Siamo nella fase iniziale del lancio e abbiamo già ricevuto 15.000 ordini“, ha dichiarato. Sebbene non sia ancora possibile determinare il mix preciso tra veicoli a combustione interna e modelli totalmente elettrici, l’obiettivo è che il 20% delle vendite derivi dalla versione elettrica. Francois ha anche sottolineato che, mentre in Paesi come la Francia la penetrazione delle auto elettriche è più elevata, altri, come la Spagna e l’Italia, stanno progredendo a un ritmo più lento nell’adottare i veicoli elettrici.

Olivier Francois è fiducioso che Fiat possa presto proporre auto elettriche a prezzi davvero convenienti

Nel corso dell’intervista rilasciato al magazine spagnolo Olivier Francois, CEO di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, ha discusso delle sfide e delle opportunità future del marchio durante un incontro a Torino. Ha sottolineato l’importanza del supporto governativo per ridurre il divario di prezzo tra le auto a combustione interna e quelle elettriche. Francois ha evidenziato che i costi delle auto elettriche caleranno nei prossimi anni grazie ai progressi tecnologici, ma è necessario anche un miglioramento delle infrastrutture di ricarica e un clima positivo nei confronti delle auto elettriche. Ha ribadito che le auto elettriche sono superiori in molti aspetti, come accelerazione, silenziosità e riduzione dell’inquinamento.

“I prezzi delle auto elettriche diminuiranno perché la tecnologia migliorerà. Ma abbiamo anche bisogno di sostegno per ridurre i costi e potenziare le infrastrutture. Inoltre, i governi devono creare un clima positivo nei confronti delle auto elettriche”.

Per quanto riguarda la produzione, Olivier Francois ha parlato dei piani di Fiat per rilanciare modelli iconici come la Panda, con l’obiettivo di farla diventare un’auto globale entro il 2027. La distribuzione globale delle vendite Fiat sarà suddivisa tra Europa, Sud America e Medio Oriente/Africa, con un focus iniziale sull’Europa. Fiat prevede di tornare nel segmento C con modelli innovativi, come la riedizione della Multipla, per cui il design degli interni sarà essenziale per il suo nome.

Inoltre, Olivier Francois ha espresso soddisfazione per la crescita e l’innovazione di Fiat dopo la fusione tra FCA e PSA, portando nuovi modelli come la 600 e la Panda. Nonostante i ritardi causati dalla scarsità di componenti, Fiat è ora più forte che mai, puntando a una quota di mercato del 5% in Europa. Il marchio sta rinnovando le sue concessionarie, con un design che rispecchia lo spirito italiano, senza aumentare i costi. François ha anche espresso ottimismo sulla futura decisione dell’Unione Europea riguardo alle normative sulle emissioni, sperando in una soluzione che bilanci la transizione energetica con la protezione dell’industria automobilistica.