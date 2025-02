Alfa Romeo: le nuove auto che arriveranno di sicuro e quelle il cui arrivo dipenderà dai risultati dei prossimi anni

Alfa Romeo dopo aver lanciato nel 2022 Tonale e nel 2024 Junior si prepara ad arricchire la sua gamma con molti nuovi lanci. Al momento secondo indiscrezioni e anche secondo notizie ufficiali sarebbero 4 le vetture sicure di arrivare. Nel 2025 assisteremo al debutto della nuova Stelvio che forse vedremo per la prima volta il prossimo 24 giugno 2025, giorno in cui il Biscione festeggia 115 anni. Le sue vendite comunque non partiranno prima del prossimo autunno.

Ecco i nuovi modelli di Alfa Romeo sicuri e quelli che arriveranno in base ai risultati e al mercato

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large e avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale e uno stile abbastanza diverso più sportivo e aerodinamico. La vettura avrà in gamma numerosi motori elettrici e almeno un propulsore termico, forse un ibrido plug-in.

Nel 2026 invece un altro modello certo è la nuova Alfa Romeo Giulia. Il suo arrivo è previsto in primavera anche se ovviamente non escludiamo rinvii come accaduto per altri modelli. Anche in questo caso STLA Large è la nuova piattaforma e questo vuol dire dimensioni maggiori rispetto al modello attuale. La vettura dovrebbe avere uno stile da berlina fastback con un design più vicino a quello di un crossover piuttosto che a quello di una classica berlina sedan. La vettura avrà comunque uno stile molto sportivo e una versione top di gamma Quadrifoglio da oltre mille cavalli.

Il terzo modello sicuro di arrivare a prescindere da come andranno le cose nei prossimi anni è il futuro E-SUV che riporterà Alfa Romeo nel segmento E del mercato dopo molti anni. Si tratterà di un modello dal design davvero unico che probabilmente darà origine ad una nuova categoria di auto. Anche in questo caso ci dovrebbero essere sia versioni elettriche che termiche. Lo stile sarà sportivo e aerodinamico e le dimensioni imponenti. Si parla di almeno 4,9 metri di lunghezza. Sarà un modello pensato soprattutto per fare bene in Nord America e Asia. Al momento non si conosce ancora il nome di questo veicolo ma si dice che sarà in linea con quella che è la storia della casa automobilistica del Biscione.

Il quarto modello del futuro di Alfa Romeo ad essere sicuro, almeno secondo quanto rivelano i soliti bene informati sarebbe la nuova generazione di Tonale che dovrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029 cambiare totalmente stile ma essere prodotto sempre in Italia su piattaforma STLA Medium. La vettura avrà sia versione elettricha che ibrida e aumenterà leggermente di dimensioni rispetto al modello attuale. Questi al momento dovrebbero essere i 4 futuri modelli sicuri per lo storico marchio milanese.

In base a come andranno le cose sul mercato per queste 4 auto oltre ovviamente alla stessa Junior uscita l’anno scorso e in base anche a come evolverà il mercato potrebbero arrivare altri due o tre modelli nella gamma del Biscione. Tra i possibili modelli in arrivo non ancora certi un’erede di Junior che potrebbe arrivare non prima del 2030.

Infine per quanto riguarda la famosa erede di Giulietta che forse si chiamerà Alfetta, sebbene di recente il CEO Santo Ficili abbia escluso il suo arrivo che comunque era stato già escluso dall’ex CEO di Stellantis Carlos Tavares, qualora le cose dovessero andare davvero molto bene per il Biscione e qualora sul mercato tornino in voga le auto di questo tipo, non è da escludere il suo arrivo. Si tratterebbe in tal caso di un modello molto sportivo e aerodinamico in pieno stile Alfa Romeo. Il terzo e ultimo modello tra quelli incerti sarebbe una seconda vettura di segmento E che a quanto pare sarebbe sempre una sorta di berlina fastback, in poche parole una versione ancora più grande della futurs Giulia.