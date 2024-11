Alfa Romeo E-SUV: ecco come sarà la futura top di gamma del Biscione

Alfa Romeo E-SUV sarà la futura top di gamma della casa automobilistica milanese. Il suo debutto sembra ormai una certezza e a quanto pare dovrebbe avvenire nel 2027 circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Giulia. La vettura sarà lunga circa 5 metri e nascerà su piattaforma STLA Large di Stellantis. La sua produzione dovrebbe avvenire in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Ecco come sarà il futuro Alfa Romeo E-SUV che non ha ancora un nome

Nonostante l’imponente mole, la nuova Alfa Romeo E-SUV che non ha ancora un nome avrà uno stile sportivo e aerodinamico con coda tronca e stile da SUV fastback. L’assetto sarà piuttosto ribassato per essere un E-SUV. Al suo interno sarà molto capiente ma non dovrebbe essere capace di ospitare fino a 7 persone come si era ipotizzato in passato. Questo modello arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica anche per la versione top di gamma che anche qui sarà la Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza. Oltre che alle prestazioni questo modello sarà votato anche alla sportività, al lusso e alla tecnologia rappresentando il meglio di quello che la casa automobilistica ha da offrire oggi.

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe dare il via ad un nuovo corso di design per il Biscione con uno stile abbastanza diverso da quello delle future Alfa Romeo Giulia e Stelvio che invece assomiglieranno maggiormente al SUV compatto Alfa Romeo Junior. Non è ancora chiaro al momento quali saranno però le differenze rispetto al resto della gamma del brand premium di Stellantis. Molto probabilmente qualche indizio lo avremo nel corso dei prossimi anni. Non escludiamo infatti che le prime immagini teaser del modello possano arrivare già nel corso del 2026.