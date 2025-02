Nuova Alfa Romeo potrebbe avere fino a 1.000 CV

Nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà entro fine anno. Molto probabilmente la presentazione ufficiale avverrà il 24 giugno 2025 giorno in cui il biscione festeggia 115 anni di attività. Questo sarà il terzo nuovo SUV in pochi anni per Alfa Romeo che nel 2022 ha svelato Alfa Romeo Tonale e nel 2024 Alfa Romeo Junior. Il prossimo Stelvio adotterà la piattaforma STLA Large di Stellantis, promettendo un pacchetto notevolmente potenziato. Previsto per il debutto questa estate, il nuovo modello mirerà a competere nel segmento dei SUV premium, sfidando veicoli come l’Audi Q6 e-tron e la Polestar 3, con un design impressionante e tecnologie avanzate sotto il cofano.

Nuova ipotesi di design della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo entro fine anno

L’adozione della piattaforma STLA Large consentirà alla nuova Alfa Romeo Stelvio di supportare batterie con capacità comprese tra 85 kWh e 115 kWh, offrendo configurazioni sia a motore singolo che a doppio motore. Il sistema elettrico potrà operare a 400V o 800V, garantendo prestazioni elevate e una ricarica più efficiente. Con la batteria più capiente disponibile, l’autonomia potrebbe estendersi fino a 800 km, posizionandosi tra le migliori della categoria per un SUV elettrico.

Tuttavia, Alfa Romeo non si limiterà a sviluppare un semplice veicolo elettrico, ma punta a qualcosa di più ambizioso. È infatti in fase di progettazione una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni, capace di erogare fino a 1.000 CV e di accelerare da 0 a 100 km/h in circa due secondi. Questo rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto all’attuale Quadrifoglio, sia in termini di potenza che di capacità dinamiche. Tuttavia, l’adozione di un powertrain elettrico comporterà inevitabilmente un aumento del peso complessivo del veicolo, un aspetto con cui gli ingegneri dovranno fare i conti per mantenere l’agilità e il carattere sportivo tipico del marchio.

Inoltre, sebbene la nuova Alfa Romeo Stelvio sia stata concepita principalmente come un’auto elettrica, Alfa Romeo ha intenzione di tenere aperte altre possibilità. Infatti come confermato anche dal CEO Santo Ficili, il brand è pronto a offrire anche una variante con propulsione ibrida benzina-elettrico, garantendo così una maggiore flessibilità nella gamma e rispondendo alle esigenze di un pubblico più ampio.

Il design sarà un elemento chiave per la nuova Alfa Romeo Stelvio, e la casa automobilistica milanese ne è pienamente consapevole. Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile dello stile, ha sottolineato l’importanza dell’estetica per il marchio, dichiarando che l’azienda vende auto che i clienti scelgono proprio per il loro design distintivo. Tuttavia, sviluppare un modello elettrico comporta sfide uniche, con vincoli progettuali spesso più stringenti rispetto alle auto a combustione interna.

Le immagini esclusive realizzate da Auto Exclusive e pubblicate da Auto Express suggeriscono che la nuova Stelvio si ispirerà a modelli Alfa Romeo dal carattere forte, senza cadere nel puro revival retrò. Tra le influenze più evidenti c’è la coupé SZ degli anni ’90, soprannominata “Il Mostro” per il suo aspetto audace. Mesonero-Romanos ha spiegato che l’ispirazione non deriva dalla bellezza della SZ, ma dal suo carattere brutale. Nonostante le difficoltà di mercato, Alfa Romeo continua il suo piano di rilancio: dopo la Stelvio, nel 2026 arriverà la nuova Giulia.