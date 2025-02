Nuova Alfa Romeo Giulia: il cambio di carrozzeria potrebbe essere interessante

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità annunciate per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo è previsto per la primavera del 2026 anche se non escludiamo qualche ritardo, come sembra stia avvenendo con la nuova Alfa Romeo Stelvio che in un primo momento sembrava dovesse debuttare ad aprile mentre ora si parla della seconda metà del 2025.

Il cambio di carrozzeria potrebbe rendere la nuova Alfa Romeo Giulia un’auto più interessante

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore la notizia di un cambio di carrozzeria piuttosto evidente per la nuova Alfa Romeo Giulia come anticipato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo il CEO Santo Ficili che ne ha parlato con la stampa francese. A quanto pare l’auto abbandonerà l’attuale design da berlina sedan per avvicinarsi nello stile a quello di una berlina a ruote alte ma dallo stile coupeggiante tipo ad esempio la Citroen C5 X o la Peugeot 408 ma con uno stile ancora più sportivo, aerodinamico e premium.

Molti tra i fan del Biscione non hanno preso bene questa notizia ma a nostro avviso questo cambio di paradigma se fatto in modo corretto potrebbe anche rivelarsi un qualcosa di interessante che potrebbe finire per rendere l’auto più appetibile a livello globale e soprattutto più in sintonia con quelli che sono i gusti attuali dei clienti di auto in tutto il mondo. Qui vi mostriamo un paio di render che ipotizzano come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia ma ovviamente non possiamo escludere che alla fine l’auto possa avere uno stile totalmente diverso da quanto fino ad ora immaginato. Di sicuro il cambio di design dovrebbe rendere l’auto più appetibile e dunque renderla un modello importante anche per la crescita delle immatricolazioni del brand e anche delle quote di mercato.

Di certo sappiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large, sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia e avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Sappiamo anche che contrariamente a quanto era stato detto negli anni passati, la vettura di Alfa Romeo arriverà sul mercato non solo in versione totalmente elettrica ma anche con motore a combustione. Si parla di motore ibrido e nella fattispecie di ibrido plug-in ma al momento non ci sono notizie sicure. Qualcuno ipotizza che alla fin fine possa esserci spazio anche una versione termica pura ma al momento questa notizia non trova conferme ufficiali. Sicuramente ne sapremo di più nel corso del 2025.