Jeep Compass, addio al motore diesel: in questo mercato non c’è abbastanza domanda

Dopo otto anni di dominio tra i SUV di medie dimensioni, la Jeep Compass si prepara a un’importante trasformazione per il modello proposto nel 2025. Il celebre SUV non sarà più disponibile con il motore turbodiesel 2.0 nel mercato brasiliano, una scelta dettata principalmente dall’andamento del mercato e dalle nuove normative sulle emissioni.

Secondo Jeep, la domanda per la versione diesel era ormai marginale, rappresentando appena il 2% delle vendite totali della Compass. Nel 2024, il modello ha superato le 50.000 unità vendute, consolidando la sua leadership nel segmento. Il motore diesel da 170 CV e 35,5 kgm di coppia, lo stesso utilizzato nel pick-up Fiat Toro, in tutti questi anni, ha accompagnato la Jeep Compass fin dal suo debutto nel 2016. Sempre abbinato alla trazione integrale 4×4 e al cambio automatico a nove rapporti, ha rappresentato per anni una delle opzioni preferite dagli amanti del diesel.

Per mantenere questa motorizzazione nel listino, Jeep avrebbe dovuto aggiornarla per adeguarsi alle più stringenti normative ambientali introdotte con l’ottava fase del Programma di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico dei Veicoli a Motore (Proconve L8), entrata in vigore l’1 gennaio 2025. Questo regolamento impone limiti più severi alle emissioni, rendendo meno conveniente per il marchio proseguire con il diesel sul Jeep Compass.

A conferma di questa tendenza, anche altri modelli in Stellantis, come il pick-up Toro e il SUV Commander, hanno abbandonato il vecchio motore diesel 2.0 in favore del più potente 2.2 Multijet da 200 CV e 45,8 kgfm, già utilizzato dalla Ram Rampage.

Con l’uscita di scena del diesel, la Jeep Compass 2025 sarà disponibile con due motorizzazioni: 1.3 TurboFlex da 176 CV, che ha subito un lieve calo di potenza rispetto ai precedenti 185 CV, a causa degli aggiornamenti richiesti dal Proconve L8; 2.0 Turbo Benzina Hurricane da 272 CV, che si posiziona come l’opzione più potente della gamma.

Nel frattempo, Jeep è già al lavoro sulla prossima generazione del

Compass, che potrebbe debuttare nei prossimi anni con un design rinnovato e nuove tecnologie, probabilmente con l’introduzione di varianti elettrificate per stare al passo con le tendenze del mercato.