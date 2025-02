Fiat Toro raggiunge quota 500mila unità vendute in Brasile

Fiat Toro, pick-up molto apprezzato sul mercato brasiliano, ha raggiunto il traguardo delle 500.000 unità vendute nel Paese. Prodotto presso lo Stellantis Automotive Hub di Goiana, Pernambuco, il Toro unisce tutto il comfort e la raffinatezza di un SUV alla versatilità e alla robustezza di un pick-up, una combinazione che ha rivoluzionato il segmento e ha consentito al modello di mantenere la leadership nella categoria sin dal suo lancio nel 2016.

Leader di mercato fin dal suo lancio Fiat Toro è riconosciuta per il suo design, la sua tecnologia e le sue prestazioni

Versatile, tecnologico e dal design moderno, Fiat Toro è uno dei pick-up più richiesti sul mercato brasiliano. Di recente, il modello è diventato ancora più potente con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, che eroga 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, con maggiore agilità e consumi ridotti.

“Fin dal suo lancio, Toro è diventato un pezzo chiave nel portafoglio Fiat. Non solo ha ampliato la gamma di prodotti, ma ha anche aperto la strada al nostro posizionamento come punto di riferimento nel competitivo segmento dei pick-up. Completo, il Toro è la scelta perfetta per chi cerca un veicolo robusto, ma con tutta la raffinatezza e il comfort di un SUV”, afferma Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Con una tradizione di servizio rivolta a diversi profili di clientela, il pick-up ha un’autonomia intelligente, offrendo la potenza di un motore diesel e la versatilità delle versioni flessibili. Toro è dotato inoltre di un pannello multimediale da 10,1”, climatizzatore digitale Dual Zone, sistema Fiat Connect////me, un sistema di connettività che offre più di 30 funzionalità per migliorare l’esperienza di guida e l’interazione del conducente con il veicolo, oltre al sistema ADAS per la frenata automatica di emergenza, l’assistente al mantenimento della corsia e gli abbaglianti automatici.

Toro, azienda di successo sul mercato e leader del segmento fin dal suo lancio, ha chiuso il 2024 seguendo la crescita del segmento. Ora inizia l’anno accelerando a tutta forza, riorganizzando la gamma con la nuova motorizzazione diesel, reintegrando la versione Ultra con motore Turbo 270 Flex e raggiungendo il mezzo milione di unità vendute.