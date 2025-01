Jeep Compass è leader tra i SUV di medie dimensioni nel 2024 in Brasile

Jeep continua ad essere un riferimento tra i SUV in Brasile e celebra, per un altro anno, la leadership di Jeep Compass tra i veicoli di medie dimensioni. Il modello festeggia così otto anni consecutivi al primo posto in questa categoria, con più di 50 mila unità vendute e una quota di mercato del 27,8% nel 2024.

Nel 2024 Jeep Compass si aggiudica il primo posto nella sua categoria per l’ottavo anno consecutivo

Un successo in Brasile fin dall’inizio della loro produzione, Jeep Compass e Commander, insieme per numero di immatricolazioni, garantiscono a Jeep la leadership anche nei segmenti dei SUV medi e grandi con 66.986 unità e il 21,4% del mercato nel 2024. Nel corso dell’anno, il duo ha debuttato con diverse versioni sportive equipaggiate con il nuovo motore Hurricane 2.0T, che li colloca tra i SUV più veloci del Brasile, oltre alla tecnologia ADAS livello 2 disponibile in tutte le versioni dei modelli, che sono all’avanguardia nella tecnologia di guida semi-autonoma nel Paese.

Oltre all’ottimo risultato di Jeep Compass segnaliamo che nel corso del 2024 la Renegade ha ricevuto novità nella sua linea, che si è rinnovata ed è diventata ancora più competitiva con le versioni Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys offrendo un elenco completo di equipaggiamenti sia nella trazione 4×2 che 4×4, coprendo oltre il 95% del segmento con una gamma completa. In questo modo il modello ha garantito un aumento delle vendite del 14% rispetto all’anno precedente, completando più di 53 mila unità immatricolate nell’anno.

Rafforzando l’impegno nell’offrire ai clienti prodotti iconici e un servizio differenziato, nel 2024 la garanzia per l’intera linea brasiliana di Jeep è stata estesa a 5 anni sui nuovi veicoli. Inoltre sono stati aggiunti 2 anni di garanzia per i possessori di auto usate con anno/modello compreso tra il 2022 e il 2024.

“Abbiamo vissuto un altro anno importante per Jeep in Brasile, con più di 120 mila vetture immatricolate nel 2024, anno in cui abbiamo raggiunto anche 1 milione di unità vendute nel nostro Paese. Questi numeri rafforzano l’eredità del marchio Jeep come riferimento nel segmento dei SUV e indicano un futuro ancora più promettente”, ha dichiarato Hugo Domingues, vicepresidente del marchio Jeep per il Sud America.

Jeep ha presentato in Brasile nel 2024 le novità per Wrangler e Gladiator, rinnovate internamente ed esternamente, proposte nella versione Rubicon che garantisce un pacchetto di equipaggiamenti unico sul mercato, pensato per regalare le avventure più estreme con l’autentica capacità fuoristrada Jeep. Inoltre, il marchio ha anche aggiunto una dose extra di tecnologia alla Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, dotata della piattaforma di servizi connessi Jeep Adventure Intelligence nella nuova gamma. Dunque per Jeep e Jeep Compass il 2024 un anno sicuramente da ricordare in Brasile.