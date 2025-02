Lancia e Sparco: presentata al “Rally Racing Meeting” la nuova linea di abbigliamento sportivo

La storica partnership tra Sparco e Lancia, potenza dell’automobilismo sportivo degli anni Ottanta e Novanta, torna più forte che mai, con il ritorno del marchio di fama mondiale alle corse. L’incontro tra i due leggendari e iconici marchi torinesi è stato ufficializzato durante il “Rally Racing Meeting”, l’evento annuale organizzato da Miki Biasion che si è tenuto l’8 e il 9 febbraio presso la Fiera di Vicenza con oltre 10.000 presenze, durante una presentazione presso l’apprezzato stand Lancia.

Il look HF torna di moda: presentata al “Rally Racing Meeting” la nuova linea di abbigliamento sportivo co-branded Lancia e Sparco

In pratica, i due marchi tornano al futuro con stile, unendo tradizione e innovazione per sostenere il ritorno di Lancia agli sport motoristici e, più in generale, per consentire agli appassionati di sentirsi parte di un marchio che ha sempre avuto le corse nel suo DNA.

Sparco fornirà l’equipaggiamento all’interno della nuovissima Ypsilon Rally 4 e l’abbigliamento tecnico ignifugo indossato dai partecipanti al Trofeo Lancia 2025: una linea personalizzata con i nuovi colori Lancia Corse HF co-creati dai dipartimenti di design dei marchi. Inoltre, anche l’abbigliamento del team indossato dai piloti, dai tecnici e dallo staff Lancia Corse HF sarà di Sparco. Ma la vera star dell’evento vicentino è stata la linea Heritage “Sparco-Lancia HF”, una sorta di collezione di abbigliamento sportivo restomod che fonde passato, presente e futuro.

Per l’occasione, il marchio HF ha presentato una versione rivisitata delle Lancia più iconiche del passato: Fulvia, Delta e Stratos sono state appositamente ridisegnate per questa collezione grazie allo sforzo congiunto dei designer del Centro Stile Lancia e del Centro Stile Sparco. “HF” diventa un’icona di moda in questa collezione di abbigliamento per il tempo libero che preserva l’eredità del marchio e gli conferisce un nuovo look street-style. Non sarà più solo sinonimo di velocità, tecnologia e performance, ma anche glamour e stile contemporaneo.

La vendita dei prodotti della collezione avverrà attraverso la rete di concessionari Sparco (oltre 1.000 rivenditori distribuiti nei 5 continenti), il suo e-commerce e durante tutte le tappe del Trofeo Lancia con uno stand speciale dedicato accanto all’hospitality Lancia Corse.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Il ritorno di Lancia ai rally è un momento emozionante per tutti noi, così come lo è questa rinnovata collaborazione con Sparco, un partner storico con cui abbiamo condiviso successi indimenticabili. Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, vorremmo riportare il nostro DNA motorsport sulle strade e nei cuori dei nostri fan. Il lancio della collezione ‘Sparco-Lancia HF’ è un altro passo di questo viaggio che onora la nostra tradizione e ci proietta verso il futuro con stile e innovazione”.

Niccolò Bellazzini, Sparco Brand Manager, ha commentato: “Siamo davvero contenti ed emozionati per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally con l’ambizioso lancio della “Ypsilon Rally4” e del Trofeo Lancia all’interno del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco di cui siamo sponsor. Sparco e Lancia sono indissolubilmente legate grazie alle straordinarie imprese compiute durante l’epoca d’oro del rally mondiale. Con la collezione “Sparco – HF”, stiamo cercando di scrivere un nuovo capitolo insieme – ha continuato Niccolò Bellazzini – che si baserà sull’eredità dei trionfi passati, ma guarderà alle future generazioni di piloti e appassionati per riportare i giorni di gloria”.

Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con la Delta Group A nel 1988 e nel 1989 e Brand Ambassador di Sparco e Lancia, ha dichiarato: “Oggi sono orgoglioso di rappresentare il passato, il presente e il futuro di due marchi che sono stati al mio fianco nei momenti più emozionanti della mia carriera nei rally. Il coinvolgimento di Sparco e mio nel ritorno di Lancia alle corse rally dimostra quanta professionalità, lungimiranza e ambizione siano state investite in questo progetto”.