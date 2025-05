Ferrari Purosangue by Mansory: solo 3 esemplari per la “Pugnator Tricolore”

Che Mansory ami spingersi oltre i confini del tuning tradizionale è ormai risaputo, ma con la Pugnator Tricolore, il celebre atelier tedesco ha riscritto i canoni dell’elaborazione estrema. Basata sulla già spettacolare Ferrari Purosangue, questa versione ultra-limitata è un vero omaggio alla bandiera italiana e un manifesto del gusto esagerato che caratterizza le creazioni del preparatore.

Presentata in anteprima al prestigioso Top Marques 2025 di Monte Carlo, la Purosangue Pugnator Tricolore rappresenta l’evoluzione ancora più audace della prima Pugnator lanciata nel 2024. Mansory ha raccolto le critiche per l’aspetto radicale del suo primo lavoro sulla Purosangue e ha deciso non solo di non arretrare, ma di rilanciare con una variante ancora più estroversa.

Le modifiche meccaniche sono contenute, ma rilevanti. Il motore V12 della Ferrari Purosangue passa da 725 a 755 cavalli, con la coppia massima che cresce fino a 730 Nm. Il vero focus è però sul design, dove Mansory ha inserito un bodykit estremo, doppi alettoni posteriori, diffusore oversize, e quattro terminali di scarico centrali che non passano certo inosservati.

La carrozzeria di questa Purosangue è un tripudio di prese d’aria, appendici aerodinamiche e finiture in carbonio, con inserti verdi, bianchi e rossi che rivestono ogni superficie utile. Il tricolore italiano è ripreso anche nell’abitacolo, dominato dal bianco totale e arricchito da dettagli colorati su sedili, cinture e plancia. Come da tradizione Mansory, ogni riferimento a Ferrari è stato rimosso: niente loghi del Cavallino Rampante, né all’esterno né all’interno.

Di questa incredibile opera d’arte ne saranno prodotti solo tre esemplari al mondo. Per alcuni sarebbe anche “una fortuna” dato l’intervento su una Ferrari Purosangue (normalmente, di per sé, percepito come un’aggressione). Il prezzo? Non risulta comunicato, ma considerando i circa 450.000 euro di partenza della Purosangue e l’intervento artigianale di Mansory, è facile immaginare cifre che potranno andare ben oltre il milione.