Stellantis Austria: forte aumento delle immatricolazioni ad aprile 2025

Stellantis Austria, con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel, Peugeot e il nuovo marchio elettrico Leapmotor, ha lanciato 3.190 nuove auto (autovetture + veicoli commerciali leggeri) ad aprile. Si tratta di un aumento del 38 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato pari a 2,7 punti percentuali. La quota di mercato totale era dell’11,9%.

Stellantis Austria continua il suo percorso di successo nel secondo trimestre

Nel settore delle autovetture è stato registrato un incremento del 48,7%, con 2.486 nuove vetture consegnate. La quota di mercato delle autovetture è aumentata di 2,4 punti percentuali, arrivando al 10,1%. Ad aprile, Stellantis Austria è riuscita a mantenere elevate le vendite di autovetture elettriche. Sono state immatricolate 445 nuove auto elettriche, pari a una quota del 18,4 percento delle nuove immatricolazioni di auto. Ciò consente a Stellantis di intraprendere la strada dell’elettrificazione e di raggiungere gli obiettivi di CO2 in Austria .

Leadership continuativa nel mercato dei veicoli commerciali per Stellantis

La divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One, con i marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, è riuscita ad aumentare le vendite di veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot del 10,5 percento ad aprile, vendendo 704 unità, incluse le conversioni (o senza conversioni: +6 percento a 533 unità), nonostante l’andamento negativo del mercato. La quota di mercato dei veicoli commerciali è aumentata di 16,1 punti percentuali, raggiungendo il 34,4%. Più di un veicolo commerciale leggero su tre sul mercato proviene da Citroën, Fiat Professional, Opel o Peugeot, il che significa che i quattro marchi di veicoli commerciali rimangono i leader indiscussi del mercato.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “Continuiamo a ottenere ottimi risultati con i nostri marchi iconici e possiamo trarre vantaggio dagli sviluppi positivi degli ultimi mesi. Un aumento del 48,7% nel mercato delle autovetture è un segnale inequivocabile. La nostra incoraggiante quota di veicoli elettrici, pari al 18,4% nelle immatricolazioni di nuove auto, dimostra inoltre che, contrariamente ad alcune affermazioni, il potenziale è ancora molto forte. I clienti sono interessati ai veicoli elettrici e, se tutto va bene, sono felici di acquistarli. Le consegne di veicoli commerciali sono attualmente notevolmente rallentate dall’annuncio del nuovo governo di abolire la NoVA (Legge sulle Aggiunte di Valore)”.

“Tuttavia, il numero di contratti di vendita è elevato e prevediamo una significativa ripresa delle consegne nel terzo trimestre. Ad aprile, i nostri marchi di veicoli commerciali sono stati chiaramente in grado di sfruttare i propri punti di forza e di crescere in controtendenza rispetto al mercato, e rimaniamo leader di mercato. In Austria, continuiamo il nostro percorso insieme ai nostri partner commerciali. Notiamo un grande bisogno di mobilità individuale tra le persone. Abbiamo sicuramente l’offerta di mobilità giusta per questo scopo, sia con motore a combustione interna che come veicolo elettrico. In Austria circolano circa un milione di veicoli dei nostri marchi. Ciò rappresenta un grande potenziale e grandi opportunità sia per i nostri partner di vendita e assistenza, sia per noi,” ha concluso il numero uno di Stellantis in Austria.

Sempre a proposito di Stellantis, ad aprile la Opel ha stupito con un aumento delle vendite del 66 percento a 715 unità ed è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato mensile al 2,7 percento. Ad aprile la Peugeot ha stupito con un aumento delle vendite di auto nuove del 37,9%, per una quota di mercato mensile del 3,5%. Citroën ha continuato il suo percorso di successo ad aprile con un aumento del 36,7% e la sua quota di mercato mensile è stata del 2,6% (più 0,5 punti).

Ad aprile la quota di mercato della Fiat è aumentata del 20,2 per cento, raggiungendo l’1,7 per cento. Jeep ha avuto successo ad aprile, incrementando le vendite di auto nuove del 36,1 percento e portando la sua quota di mercato allo 0,5 percento. Ad aprile, Alfa Romeo è riuscita ad aumentare le sue vendite del 33,6% e la sua quota di mercato è salita allo 0,6%. Il nuovo marchio elettrico Leapmotor è ora disponibile in 29 località in Austria. Ad aprile erano già 63 i veicoli immessi sul mercato.