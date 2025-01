Lancia e Miki Biasion rubano la scena al Salone di Bruxelles 2025

Giunto alla sua 101a edizione, il Brussels Motor Show sta riscuotendo un’affluenza incredibile, continuando a essere uno degli eventi più attesi sulla scena automobilistica internazionale. E su questo prestigioso palcoscenico, il marchio Lancia ha saputo distinguersi con le sue ultime novità, che presentano la perfetta combinazione di tradizione, innovazione e design senza tempo.

Negli ultimi giorni, Lancia ha riscosso un grande successo al salone dell’automobile belga

La grande folla si è radunata in massa attorno allo stand del marchio italiano per ammirare la Nuova Ypsilon, disponibile nelle versioni Ibrida ed Elettrica, e l’audace Ypsilon Rally 4 HF, simbolo del ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Inoltre, il pubblico ha riservato un’accoglienza altrettanto calorosa all’amministratore delegato di Lancia Luca Napolitano e alla leggenda dei rally Miki Biasion, protagonista della conferenza stampa tenutasi il 10 gennaio.

Nell’occasione riservata alla stampa internazionale e agli addetti ai lavori, il top manager di Lancia ha riflettuto sul Rinascimento del brand, ovvero sul piano strategico varato nel 2021 che ha permesso al brand di tornare prestigiosamente sul mercato premium europeo. In particolare, Napolitano ha sottolineato come il brand abbia mantenuto tutte le promesse fatte, a partire dal lancio, lo scorso aprile, della prima vettura della nuova era Lancia: la Nuova Ypsilon, che continua a riscuotere grande successo ovunque vada.

Luca Napolitano ha dichiarato: “ Il nostro Rinascimento procede speditamente e il 2025 sarà un anno cruciale per la nostra tabella di marcia. Segnerà sia il ritorno di Lancia al motorsport, con l’obiettivo di ristabilire una presenza nelle competizioni motoristiche odierne, sia il debutto della Nuova Ypsilon HF da 280 CV a metà anno, che rilancerà il nome HF e in seguito apparirà sulla Lancia Gamma con l’etichetta “HF Integrale”. Parlando della nuova ammiraglia, possiamo confermare che, a partire dal 2026, verrà prodotta nell’iconico stabilimento di Melfi, uno dei migliori stabilimenti produttivi del Gruppo Stellantis. In breve, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione, alzando costantemente l’asticella per i nostri prossimi traguardi”.

Senza dubbio, il momento clou della prima giornata è stato l’arrivo di Miki Biasion sullo stand Lancia. Accolto calorosamente dal pubblico e dalla stampa, il due volte campione del mondo ha avuto l’onore di inaugurare la nuova Ypsilon Rally 4 HF che presenta un motore 1.2 Turbo da 212 CV, un cambio SADEV a 5 marce e ammortizzatori Ohiln regolabili. Inoltre, la messa a punto di questa auto da corsa è stata supportata da questa autentica leggenda del motorsport, che ha forgiato un legame indissolubile con Lancia negli anni ’80 e ’90, diventando il pilota italiano più vincente della storia.

Un Miki Biasion visibilmente commosso ha dichiarato: ” Se da bambino sognavi la pista, sognavi il rosso di una Ferrari. Tuttavia, se sognavi di diventare un pilota di rally, allora sognavi la Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team Lancia e Stellantis Motorsport per mettere a punto la Ypsilon Rally 4 HF. Per non parlare del fatto che questa auto da corsa darà una vera opportunità ai giovani talenti emergenti nel Trofeo Lancia, che prevede sei gare nel Campionato Italiano Rally 2025 e 300.000 € di montepremi. L’eredità Lancia di vittorie e corse è tornata e sono felice di farne parte”.

Nel frattempo, il brand prosegue il suo percorso di internazionalizzazione che prevede una rete iniziale di 70 nuovi showroom e 150 punti di assistenza nelle città europee più strategiche. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, entro il 2025, Germania. Inoltre, lo scorso anno si è conclusa in Italia la fase di rinnovamento presso 160 Casa Lancia, gli showroom esclusivi caratterizzati dalla nuova corporate identity del brand, che riflette i quattro pilastri alla base del suo piano strategico: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Il Brussels Motor Show proseguirà fino al 19 gennaio , dando a tutti la possibilità di ammirare da vicino il fascino e le prestazioni dei veicoli Lancia. L’evento belga ha permesso al marchio di dimostrare ancora una volta come continui a essere un’icona di stile, innovazione e sportività che ha saputo far sognare intere generazioni di persone in tutto il mondo.