Luca Napolitano: oltre a CEO di Lancia nominato Chief Commercial Operations da Stellantis in Europa

Una nuova nomina all’interno del top management europeo di Stellantis: l’attuale capo del marchio Lancia Luca Napolitano assume, da questo mese, la responsabilità delle attività europee del costruttore, oltre alle sue attuali funzioni alla guida del marchio, al fianco di Jean-Philippe Imparato.

Luca Napolitano ricopre una nuova carica da dicembre 2024

Luca Napolitano, attuale capo del marchio Lancia, ha annunciato tramite il suo profilo LinkedIn che a partire da dicembre assumerà un nuovo incarico all’interno di Stellantis in Europa come direttore delle operazioni commerciali.

“Sono entusiasta di annunciare che ho assunto il ruolo di Chief Commercial Operations di Stellantis. È un onore collaborare con Jean-Philippe Imparato e un team straordinario mentre lavoriamo insieme per definire il futuro della mobilità”.

“Questo nuovo capitolo rappresenta un’opportunità per portare la mia passione e il mio impegno in una missione focalizzata su innovazione, sostenibilità e eccellenza per i nostri clienti. Sono pronto ad affrontare le sfide future e a contribuire al progresso del nostro settore. Iniziamo a lavorare!”

Questa nomina rappresenta una mossa strategica per consolidare la sua posizione all’interno del gruppo. Da giugno, Napolitano è direttore vendite e marketing di Stellantis, e oltre a questo ruolo, dal gennaio 2021 è anche il direttore del marchio Lancia. Questo nuovo incarico aggiunge una importante dimensione alle sue responsabilità in Stellantis, dimostrando il suo crescente impatto nel gruppo.

Luca Napolitano ha una significativa esperienza nelle vendite, nel marketing e nelle operazioni relative ai brand auto. Dopo aver iniziato nell’organizzazione commerciale di Ford Italia, entra nel gruppo Fiat nel 2000 come direttore della direzione aziendale in Italia. Ha poi ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità nelle funzioni vendite e marketing, sia in Spagna che in Italia.

Lancia Pu+Ra HPE Luca Napolitano

Luca Napolitano ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aree, tra cui quello di Responsabile del Business Center per i mercati di Spagna e Portogallo, e di capo delle Vendite flotte EMEA e dei Mercati minori EMEA. In passato, ha anche avuto la responsabilità dello sviluppo della rete per la regione EMEA, collaborando strettamente con i centri commerciali per migliorare le performance della rete di concessionari. Nel 2017, ha assunto il ruolo di responsabile per i marchi Fiat e Abarth nella regione EMEA di FCA, dopo aver guidato il marchio Fiat nella stessa area dal 2015.