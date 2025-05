6 Ore di Spa-Francorchamps: le Peugeot 9X8 si qualificano in seconda e quarta fila

Dopo le sessioni di prove libere in cui le Peugeot 9X8 hanno mostrato il loro potenziale (4° nelle FP1, 6° nelle FP3), il Team Peugeot TotalEnergies ha incaricato i suoi due piloti “Time Attack”, Jean-Éric Vergne (#93) e Stoffel Vandoorne (#94), di partecipare alla sessione di qualifiche sotto un cielo soleggiato (temperatura pista 38°C).

Il Team TotalEnergies ha ottenuto la sua migliore prestazione in qualifica dall’inizio del programma Hypercar con la Peugeot 9X8

Dopo due giri delle “Montagne russe delle Ardenne” (7,004 km) per riscaldare gli pneumatici a mescola media, Stoffel Vandoorne ha completato il suo primo giro in 2:01.387, posizionando immediatamente la #94 nella top ten e assicurandosi un posto in Hyperpole .

Poco dopo, dopo un eccellente Settore 1, Jean-Éric Vergne ha tagliato il traguardo in 2:00.448, infrangendo il record della pista nella categoria Hypercar su questo circuito. Grazie al secondo miglior tempo nelle qualifiche, la Peugeot 9X8 #93 è brillantemente passata alla sessione Hyperpole . Con quattro gomme medie nuove, Vandoorne e Vergne sono tornati in pista per una sessione molto intensa, durata 12 minuti.

Davanti ai suoi numerosi fan, Vandoorne ha fatto segnare un tempo di 2:00.218 al suo primo tentativo, il quarto più veloce della sessione. La Peugeot 9X8 #94 partirà quindi dalla seconda fila della griglia di partenza della 6 Ore di Spa-Francorchamps 2025. Dal canto suo, Jean-Éric Vergne ha fatto registrare il settimo miglior tempo con la #93 (2:00.440), che partirà dalla quarta fila.

Jean-Marc Finot, Senior VP Stellantis Motorsport: “Sono ovviamente molto soddisfatto del risultato, con entrambe le Peugeot 9X8 che hanno raggiunto l’Hyperpole. Sono i nostri migliori risultati in qualifica dall’inizio del programma Hypercar, e su un circuito molto impegnativo con lunghi rettilinei e curve ad alta velocità, una vera pista per piloti. E siamo orgogliosi di avere piloti così bravi nel Team Peugeot TotalEnergies. Questo risultato sottolinea il duro lavoro e l’impegno di tutti i partecipanti. Il nostro ritmo è buono, ma domani in gara dovremo anche adottare una strategia vincente e gestire le numerose variabili che si presenteranno.”

Stoffel Vandoorne (Peugeot 9X8 #94): “Le qualifiche sono state piuttosto complicate perché abbiamo avuto qualche piccolo problema nelle Prove Libere 3. Quindi sono stato relativamente cauto durante la sessione e ho concluso al 10° posto, il che mi è bastato per accedere all’Hyperpole. Sapevo cosa aspettarmi dalla macchina e dalle gomme, quindi ho potuto spingere al massimo. Sono molto orgoglioso di questo quarto posto oggi.”

Jean-Éric Vergne (Peugeot 9X8 #93): “ Le qualifiche sono andate molto bene. Mi sono sentito bene in macchina fin dall’inizio. Un giro è stato sufficiente per fare il secondo miglior tempo. In Hyperpole, il feeling con le gomme era diverso, non so perché. È stato un po’ complicato. Ma il settimo posto non è male per iniziare una gara di sei ore…”