Stellantis: il suo laboratorio di realtà virtuale sta plasmando il futuro della produzione automobilistica

Nascosto al piano inferiore del Chrysler Technology Center, gli ingegneri utilizzano tecnologie provenienti da videogiochi e film di supereroi per rimodellare la produzione automobilistica. Il laboratorio di realtà virtuale (VR) Stellantis, situato strategicamente vicino all’impianto di produzione pilota dello stabilimento, dove vengono testati e convalidati i primi modelli di nuovi veicoli, sta trasformando l’ambiente di produzione unendo la simulazione alla precisione industriale. Il risultato: i dipendenti possono assemblare veicoli in modo più intelligente, veloce e sicuro.

Dalla sua apertura nel 2018, il laboratorio VR è stato oggetto di continui aggiornamenti, evolvendosi in un hub all’avanguardia per l’innovazione nella produzione immersiva. Funzionalità avanzate, come il motion capture, le simulazioni di componenti basate sulla fisica e l’integrazione di gemelli digitali, migliorano ulteriormente le capacità del laboratorio, offrendo visualizzazione in tempo reale, accuratezza dei dati e risoluzione immersiva dei problemi.

Stellantis ha adattato i principi di settori come l’architettura, il cinema e lo sviluppo di videogiochi, applicando tecnologie VR avanzate tradizionalmente utilizzate per la progettazione, la narrazione e gli ambienti interattivi, per ottimizzare i processi di produzione e la qualità della produzione. La tecnologia è fondamentale per ottimizzare i layout degli impianti, perfezionare le procedure di installazione e ridurre lo sforzo degli operatori.

La realtà virtuale è inoltre essenziale per valutare le posture e i movimenti di centinaia di operatori. L’utilizzo di questi dati in un ambiente digitale che riproduce le reali condizioni di assemblaggio aiuta i team di ergonomia a perfezionare le altezze delle piattaforme, a definire le “zone d’oro” per la portata degli operatori addetti all’assemblaggio e a perfezionare le tecniche di movimentazione dei componenti per una maggiore sicurezza ed efficienza.

“La produzione è al centro della nostra attività e tecnologie avanzate come la realtà virtuale ci consentono di alzare costantemente l’asticella”, ha affermato Tim Fallon, vicepresidente senior della divisione produzione in Nord America. “Identificando i problemi prima dell’inizio della produzione, rendiamo i nostri impianti più sicuri e più capaci di offrire ai nostri clienti una qualità di livello mondiale”.

Il laboratorio di realtà virtuale di 12×13 metri include uno spazio dedicato di 6×7 metri. È il fulcro degli sforzi di ingegneria digitale di Stellantis, che fornisce una piattaforma immersiva completa per risolvere in modo proattivo le sfide produttive e promuovere l’eccellenza operativa.

Grazie all’implementazione della realtà virtuale, Stellantis ha identificato e risolto centinaia di potenziali problemi sulla linea di assemblaggio prima dell’inizio della produzione. Ad esempio, la realtà virtuale è stata utilizzata per determinare l’altezza ottimale del veicolo per la realizzazione dei collegamenti elettrici sottoscocca negli stabilimenti di assemblaggio di Sterling Heights e Warren Truck.

Simulando diverse altezze della linea in un ambiente virtuale, il team VR ha garantito che gli operatori avessero la portata e l’accesso adeguati per eseguire questi collegamenti in modo sicuro ed efficiente, senza sforzi ergonomici. L’esecuzione di queste sessioni nelle prime fasi del processo di progettazione ha permesso al team di stabilire con precisione i requisiti di altezza del trasportatore ben prima dell’installazione, a supporto sia della sicurezza dei lavoratori che della preparazione alla produzione.

Il laboratorio offre anche funzionalità di produzione additiva, come la stampa 3D, che consentono la prototipazione rapida e il collaudo dei componenti per accelerare le iterazioni di progettazione, ridurre gli sprechi di materiale e migliorare l’efficienza produttiva complessiva. Nell’ambito di un’iniziativa di produzione globale, Stellantis sta estendendo la sua tecnologia VR a tutte le regioni per migliorare la qualità, ridurre i tempi di fermo e supportare la visione a lungo termine dell’azienda per una produzione più intelligente e sostenibile.