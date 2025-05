Lancia torna da protagonista al Rally Targa Florio, questo fine settimana

La 109ª edizione della Targa Florio entra ormai nel vivo e Lancia si appresta ad esserne sicura protagonista, grazie all’indissolubile legame fra sport e passione da sempre al centro delle caratteristiche fondanti del marchio. La storica Targa Florio, oggi nelle vesti di rally, si corre a partire da domani, 9 maggio, fino al prossimo 10 maggio ed è valevole come terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally; sarà il primo appuntamento ufficiale del nuovo Trofeo Lancia che vede protagonista le nuove Lancia Ypsilon Rally4 HF. Alla Targa Florio di domani saranno ben 79 gli equipaggi impegnati sulle strade del tracciato che si snoda fra le Madonie, di questi 19 equipaggi sono quelli che porteranno in gara la Ypsilon Rally4 HF; 13 fra questi sono piloti Under35 che si sfidano per guadagnarsi un posto nel team ufficiale Lancia impegnato il prossimo anno nell’ERC, lo European Rally Championship.

Il percorso del Rally Targa Florio si snoda fra un pubblico sempre caloroso e numeroso, su un totale di 781,29 chilometri percorribili pari a 113,70 chilometri delle quattro Prove Speciali previste e da ripetersi per tre volte: parliamo della “Targa” di 10 chilometri, della “Campofelice – Collesano” da 12,60 chilometri, la “Scillato” da 13,15 chilometri e “La Generosa” da 2,25 chilometri. Il percorso comprende poi 22 controlli orari con una percentuale pari a 14,56% di tratti cronometrati sulla distanza complessiva. Si parte dalla suggestiva cornice di Piazza Verdi, a Palermo, davanti al Teatro Massimo avviando un evento ricco di emozioni e passione da cui sfileranno i protagonisti dell’evento.

Il Villaggio Lancia Corse HF troverà posto all’Università degli Studi di Palermo

Il quartier generale della manifestazione sarà il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo, dove avrà sede anche la Direzione Gara e la Sala Stampa, mentre il Parco Assistenza sarà allestito all’interno del Campus Universitario, presso viale delle Scienze. In questa stessa sede trova posto pure il Villaggio Lancia Corse HF, ovvero il cuore pulsante di casa Lancia, con l’area hospitality e la proposta di varie attività per tutti gli appassionati; si potrà anche ammirare la nuova Lancia Ypsilon HF da 280 cavalli di potenza e prenotare un test drive della nuova Lancia Ypsilon, disponibile nelle varianti ibrida ed elettrica, grazie al contributo della concessionaria Stellantis&You di Palermo.

Ieri sera presso lo showroom Stellantis&You di via Imperatore Federico, si è svolto un evento esclusivo che ha celebrato l’avvio della Targa Florio e il ritorno di Lancia nei Rally. Protagonista dell’evento serale è stato il due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, autentico “uomo Lancia” e al centro dello sviluppo della nuova Ypsilon Rally4 HF. La vettura, impegnata nei rally a partire proprio dalla prossima Targa Florio, dispone di un propulsore sovralimentato da 212 cavalli di potenza abbinato a un cambio SADEV a 5 rapporti e sospensioni Ohlins regolabili. Ne sono state già vendute 90 unità in appena quattro mesi e le vedremo impegnate in tre categorie: Junior, per gli Under 25, Master, per gli Under 35 e maggiori di 25 anni, e Expert per gli Over 35. Il monomarca garantisce inoltre un montepremi totale di 360.000 euro e l’ingresso, per il vincitore fra i più giovani, che farà parte della squadra ufficiale Lancia il prossimo anno nell’ERC.

Allo Stellantis&You c’è l’intera gamma della nuova Ypsilon

All’evento messo a punto presso lo Stellantis&You chi vi ha partecipato ha potuto apprezzare da vicino la nuova gamma della lancia Ypsilon, disponibile negli allestimenti LX e Cassina. Si può acquistare con un’offerta priva di permuta o rottamazione al prezzo promozionale di 19.900 euro. L’evento ha poi previsto l’esposizione della nuova Ypsilon HF, elettrica da 280 cavalli di potenza, capace di un’accelerazione nello 0-100 km/h in appena 5,8 secondi con carreggiata allargata e assetto ribassato.

Con la partecipazione alla Targa Florio a partire da domani, Lancia guarda alle imprese leggendarie sul tracciato delle Madonie dove ha totalizzato 15 vittorie totali fra il 1952 e il 1992 sfruttando modelli iconici nella storia del motorsport: Stratos HF, Rally 037 e Delta HF Integrale. Il ritorno alle corse non è solo simbolico, ma rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, pronto a rilanciare la propria identità sportiva.