Nuova Lancia Ypsilon meglio di Audi A1 e Suzuki Swift in Italia

Nuova Lancia Ypsilon sta registrando numeri molto più bassi rispetto al vecchio modello ma la cosa era prevedibile dato che si tratta di un veicolo molto più costoso rispetto alla precedente generazioni, dato che Stellantis ha deciso di rendere Lancia uno dei suoi brand premium e di conseguenza i prezzi si sono alzati parecchio.

Come numero di vendita in Italia la nuova Lancia Ypsilon pare aver iniziato ad ingranare

Al momento però specie in Europa le vendite sono un po’ deludenti per la nuova Lancia Ypsilon. L’Italia però rimane il paese dove il brand di Stellantis si difende meglio e dove la sua vettura sta comunque ottenendo i suoi risultati migliori che pur non essendo così incredibili le hanno già permesso di superare come numero di immatricolazioni avversari di tutto rispetto come ad esempio Audi A1 e Suzuki Swift.

Nel mese di aprile 2025, la nuova Lancia Ypsilon ha totalizzato 1.084 immatricolazioni sul mercato italiano, superando nettamente le 858 unità della Suzuki Swift e le 774 dell’Audi A1. Questa classifica conferma una dinamica già evidente nei mesi precedenti: la Ypsilon ha consolidato la sua leadership tra le city car premium, lasciandosi alle spalle le sue dirette concorrenti sul territorio nazionale.

La nuova Lancia Ypsilon, pur non essendo ancora protagonista nel panorama europeo, sembra iniziare ad ottenere discreti risultati nel mercato domestico. La sua presenza in altri Paesi è ancora limitata, con numeri contenuti come 350 immatricolazioni in Francia e 319 in Spagna nei primi quattro mesi dell’anno. Tuttavia, in Italia, Lancia è tornata in primo piano grazie a una city car completamente riprogettata, più spaziosa, contemporanea e dotata di soluzioni tecnologiche al passo coi tempi.

Dopo un iniziale scetticisimo nei suoi confronti dunque i clienti italiani sembrano iniziare ad apprezzare il nuovo modello forse anche grazie ad alcune interessanti promozioni previste da Lancia per aumentare le vendite e rendere la sua auto ancora più interessante. Adesso la speranza è che anche nel resto d’Europa le cose inizino a migliorare. Ovviamente fuori dai confini italiani Lancia fatica in quanto mancava da tempo e quindi ha bisogno di qualche tempo in più per ingranare. Si spera però che già nel corso dei prossimi mesi la situazione possa notevolmente migliorare.