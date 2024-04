Auto Moto Turin Show: dal 19 al 21 aprile la passione rivive a Torino

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con l’AMTS – Auto Moto Turin Show, un evento di passione che celebra le quattro ruote nella città che per tanti anni è stata la capitale italiana dell’auto. Spazio per tutti i gusti, con un ricco assortimento di vetture in esposizione: dalle youngtimer alle supercar, dalle classiche alle contemporanee, passando per le vetture tuning. Spazio anche per i ricambi, gli show, le esibizioni, i simulatori, i corsi di guida sicura. Questo ed altro ancora accompagnerà gli ospiti della rassegna piemontese, in programma dal 19 al 21 aprile. L’appuntamento è, per quelle date, al Lingotto Fiere, una struttura che profuma di storia automobilistica.

Auto Moto Turin Show è organizzato da GL events Italia. Nasce dal gemellaggio con un show ungherese, la cui formula ha riscosso grande successo. L’obiettivo è quello di creare piacevoli momenti di interazione, che possano lasciare il segno negli appassionati, nei collezionisti, nei curiosi e negli addetti ai lavori. Una vetrina inedita, dalle grandi ambizioni.

Anche se quella all’orizzonte sarà la prima edizione di AMTS, dovrebbe soddisfare le aspettative del pubblico e dei protagonisti. Nei 3 giorni di evento, la passione per le quattro ruote sarà celebrata in varie dimensioni. Spazio anche per i mezzi a due ruote, ma qui ci interessano le automobili. Queste potranno essere vissute dal passato al presente, grazie alla presenza di modelli storici e di produzioni dell’era contemporanea. Momenti di entertainment si alterenanno a momenti di pura adrenalina, con gare ed esibizioni in pista. Non mancheranno gli approfondimenti, nell’ambito di alcune conferenze.

Lingotto

Con Auto Moto Turin Show riaprono alcuni spazi del vecchio stabilimento Fiat, per un evento che punta a regalare momenti di passione a quattro ruote. Il parterre sarà composto da club, concessionari di auto classiche e sportive, case automobilistiche, rinomati produttori e rivenditori di componenti, in un intreccio che combina la tradizione alla modernità. Quattro i settori tematici principali: area expo-mercato, area tuning, area eventi, area experience. AMTS è organizzato in collaborazione con Expo Tuning Torino.

Nei suoi spazi farà tappa anche Cult Cars&Movies, la mostra sulle auto icona del cinema e del fumetto, promossa in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Museo dell’Automobile di Torino e Film Commission Torino Piemonte. Al pubblico saranno presentati alcuni veicoli simbolo di film cult della cultura pop & comics. Fra gli altri, il leggendario Herbie, la Jeep con cui i protagonisti di Jurassic Park fuggono dai dinosauri, le Mini Cooper che sfrecciano tra le strade di Torino in The italian Job. Nel suo complesso, Auto Moto Turin Show si propone come un’esperienza immersiva dedicata alla passione per le auto e le moto, per la guida, per i gioielli storici e i modelli “unici” customized. AMTS si presenta non solo come momento di incontro per appassionati e professionisti, ma come un vero e proprio festival che reinventa la vocazione automobilistica della città di Torino.

Qui le informazioni sui biglietti e i dettagli sull’evento