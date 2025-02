Nuova Peugeot 208 GTi: sarà questo il suo design?

Il nuovo amministratore delegato di Peugeot, Alain Favey, ha recentemente lasciato intendere la possibilità di una futura Peugeot 208 GTi, sottolineando quanto sia fondamentale per il marchio ristabilire un legame con la propria tradizione sportiva. Pur senza confermare ufficialmente lo sviluppo di un modello specifico, Favey ha ribadito l’importanza di mantenere viva l’eredità della GTi, reinterpretandola in chiave moderna per adattarla alle nuove esigenze del mercato automobilistico.

Nuova ipotesi di design a proposito del possibile ritorno di una nuova Peugeot 208 GTi

Queste dichiarazioni hanno acceso l’entusiasmo tra gli appassionati delle compatte ad alte prestazioni, alimentando le speculazioni su una versione sportiva della prossima generazione della 208. Secondo i render realizzati dal designer Avarvarii e pubblicati da Auto Express, il design della possibile 208 GTi potrebbe rievocare l’iconica aggressività dei modelli storici, combinando dettagli stilistici distintivi con tecnologie all’avanguardia. Il ritorno della GTi segnerebbe così un nuovo capitolo nella storia delle hot hatch Peugeot, riportando il marchio al centro della scena sportiva.

Con l’uscita di scena della Peugeot 508 PSE, la casa automobilistica francese si troverà momentaneamente priva di un modello dedicato alle alte prestazioni. Tuttavia, secondo Eurig Druce, direttore generale di Stellantis UK, questo non segna la fine della sportività per Peugeot. In un’intervista ad Auto Express, ha ribadito il forte legame del marchio con le hot hatch, ricordando modelli leggendari come la 205 GTi e la 206 GTi. Sebbene non abbia annunciato piani concreti, ha lasciato intendere che la tradizione potrebbe proseguire con nuovi progetti.

Una delle ipotesi più affascinanti riguarda una possibile Peugeot 208 GTi, pensata per competere con rivali come l’Alpine A290 e la MINI JCW Electric. La piattaforma STLA Small di Stellantis, prevista per la prossima generazione della 208, potrebbe offrire la base ideale per una variante sportiva. Druce ha evitato di confermare il ritorno del badge GTi o PSE, ma ha sottolineato l’importanza della credibilità ingegneristica di Peugeot Sport. Qualunque sia la direzione scelta, il marchio dovrà garantire prestazioni all’altezza della sua illustre tradizione nel segmento delle compatte sportive.