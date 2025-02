Alfa Romeo apre le porte dei propri showroom sabato 15 e domenica 16 febbraio

Alfa Romeo guarda al futuro con entusiasmo, organizzando un esclusivo Porte Aperte dedicato a chi vuole scoprire il lato più innovativo, tecnologico e sostenibile del marchio. Sabato 15 e domenica 16 febbraio, le concessionarie del Biscione in tutta Italia accoglieranno appassionati e curiosi per offrire un’esperienza coinvolgente all’insegna della sportività e delle nuove frontiere dell’automotive. L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per toccare con mano le ultime evoluzioni del brand, tra innovazione e prestazioni senza compromessi.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, gli showroom Alfa Romeo apriranno le loro porte per continuare a promuovere l’innovativo approccio “Elettrico Facile”

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella strategia “Elettrico Facile” di Stellantis, il programma pensato per rendere la transizione verso l’elettrificazione più accessibile e intuitiva. Durante il weekend, i visitatori potranno approfondire le caratteristiche e i vantaggi delle nuove Alfa Romeo ibride e full electric, accompagnati da un team di Driver Expert. Questi professionisti altamente qualificati illustreranno ogni dettaglio delle vetture, mettendo in risalto le performance di guida, il design distintivo e le più avanzate tecnologie disponibili, per un’esperienza di guida che coniuga tradizione e innovazione.

Partecipando a un test drive della durata di 30 minuti, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi completamente nel mondo Alfa Romeo, vivendo in prima persona il carattere sportivo e innovativo delle vetture del marchio. Durante la prova su strada, sarà possibile sperimentare le diverse modalità di guida offerte dal brand e apprezzare la perfetta combinazione tra dinamismo, controllo e piacere di guida che rende unica l’esperienza a bordo di un’Alfa Romeo. Ogni curva, accelerazione e frenata trasmetterà quella sensazione di pura adrenalina che contraddistingue l’iconica gamma del Biscione.

Il focus dell’evento sarà sulle nuove vetture elettrificate della casa, concepite per ridefinire il concetto di sportività sostenibile. Protagonista assoluta sarà la rivoluzionaria Alfa Romeo Junior Elettrica, disponibile in due configurazioni per soddisfare le esigenze di ogni guidatore. La versione da 156 CV con 260 Nm di coppia rappresenta la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra efficienza, autonomia e piacere di guida.

Per chi desidera un’esperienza più estrema, la Junior Veloce da 280 CV offre emozioni senza compromessi, grazie a un assetto sportivo ribassato, sterzo ultra-preciso e un differenziale autobloccante TorSen di ultima generazione, elementi che garantiscono una risposta immediata e un’agilità straordinaria. La batteria compatta da 54 kWh consente di percorrere fino a 410 km con una sola ricarica, mentre la tecnologia di ricarica rapida DC permette di passare dal 20% all’80% in soli 27 minuti, rendendo l’esperienza elettrica ancora più accessibile e pratica.

Per chi desidera un’opzione ancora più versatile, il Porte Aperte rappresenta anche l’occasione perfetta per scoprire e testare i modelli ibridi della gamma Alfa Romeo, tra cui la Tonale Ibrida Plug-In Q4. Questa vettura incarna perfettamente la filosofia della “Sportività Efficiente” del marchio, offrendo una soluzione ideale per chi cerca un’auto capace di coniugare alte prestazioni con tecnologia avanzata, comfort superiore e massima sicurezza. In un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, Tonale Ibrida Plug-In Q4 si distingue come una scelta intelligente per coloro che vogliono vivere la sportività del Biscione senza rinunciare all’efficienza e alla riduzione dei consumi.

Grazie alla sua motorizzazione innovativa, la Tonale Plug-In Q4 da 280 CV garantisce un perfetto equilibrio tra potenza ed eco-compatibilità. Il sistema ibrido combina un motore turbo benzina 1.3 a quattro cilindri, che eroga la sua potenza alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a 6 marce, con un potente motore elettrico da 90 kW e una coppia di 250 Nm che alimenta l’asse posteriore. Questa configurazione non solo assicura una trazione integrale Q4 estremamente reattiva e sicura su ogni tipo di percorso, ma consente anche una guida fluida e dinamica, con un’agilità ai vertici della categoria.

L’Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In Q4 si rivolge a chi cerca un’auto capace di adattarsi perfettamente a ogni esigenza, dal traffico cittadino ai lunghi viaggi, con la possibilità di sfruttare la modalità elettrica per spostamenti a zero emissioni e il motore termico per affrontare percorsi più lunghi senza compromessi. La sua capacità di unire il DNA sportivo di Alfa Romeo con l’innovazione dell’elettrificazione la rende un modello di riferimento nel segmento, pronto a offrire un’esperienza di guida entusiasmante in ogni situazione.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si distingue nel segmento delle compatte premium, essendo l’unico modello della sua categoria a offrire una variante con trazione integrale Q4, equipaggiata con un sistema che gestisce automaticamente l’asse di trazione posteriore. Questo nuovo modello amplia ulteriormente la gamma Junior, offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta per adattarsi al proprio stile di vita e alle esigenze specifiche di guida.

La versione ibrida, dotata di un sistema ibrido a 48V, unisce un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW, per una potenza totale combinata di 145 CV. La disposizione dei motori elettrici è pensata per ottimizzare le prestazioni: uno è posizionato sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, mentre l’altro si trova sull’asse posteriore, assicurando una trazione perfetta senza connessioni fisiche tra i due assi. Questa configurazione garantisce una distribuzione della coppia ottimale, permettendo una trazione eccellente in qualsiasi condizione di guida, dal traffico cittadino alle strade più difficili.

La Junior Ibrida Q4 rappresenta dunque la scelta ideale per chi cerca un’auto che combini la versatilità con prestazioni elevate, adattandosi perfettamente a ogni tipo di missione, sia personale che professionale. È la soluzione perfetta anche per le flotte aziendali e per chi ha esigenze nel settore business, garantendo al contempo efficienza e comfort.

In linea con l’iniziativa “Elettrico Facile“, Alfa Romeo ha messo a disposizione un ecosistema di servizi pensati per rendere la transizione all’elettrico ancora più semplice e conveniente. Tra questi, ci sono soluzioni di finanziamento flessibile, pacchetti di noleggio personalizzati, e l’app Free2Move Charge, che consente di accedere a oltre 740.000 punti di ricarica in tutta Europa con un unico sistema di pagamento. Inoltre, i servizi Connect PLUS offrono un’esperienza digitale avanzata, con navigazione intelligente e pianificazione ottimizzata degli itinerari, specificamente progettata per i veicoli elettrici, migliorando ulteriormente la comodità e l’efficienza di guida.