Alfa Romeo Junior elettrica in Spagna può beneficiare fino a 7.000 euro di sconti grazie al Piano Moves III 

Primo modello 100% elettrico nella storia del marchio, l’Alfa Romeo Junior Elettrica migliora le sue condizioni di finanziamento in Spagna con il supporto di Stellantis Finance Services e grazie agli aiuti del Piano Moves III, ancora in corso vigore fino al 31 dicembre.

Punta di diamante dell’elettrificazione del “Biscione”, l’Alfa Romeo Junior Elettrica beneficia in Spagna di 7 mila euro di sconti

Trattandosi di un’auto a motorizzazione elettrica, questa versione dell’Alfa Romeo Junior può beneficiare fino a 7.000 euro di aiuti del Piano Moves III. Un importo che non solo viene preso in considerazione nel calcolo delle rate mensili del finanziamento, ma viene anche raddoppiato dal brand nel caso si scelga di finanziare l’acquisto tramite Stellantis Financial Services. Allo stesso modo, questo istituto finanziario ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni relative a Junior Elettrica ad un TIN del 2,99%, inferiore a quello attualmente offerto dalle principali banche spagnole.

A queste condizioni è possibile mettersi al volante di un’Alfa Romeo Junior Elettrica a partire da 185 euro al mese, versando un acconto di 6.071 euro. (Per 34 mensilità + 1 mensilità da 4.500 euro nel mese 19, equivalente all’aiuto MOVES III senza rottamazione. Ultima rata 22.146 euro)

Con l’Alfa Romeo Junior, il marchio torna a farsi protagonista nel segmento delle compatte premium con un modello innovativo e dirompente che ha l’ambizione di ridefinire i canoni della sua categoria, portando con sé una nuova interpretazione degli stilemi distintivi del brand. Questo modello si inserisce nella tradizione di vetture leggendarie come le diverse generazioni della Giulia e l’audace MiTo del 2008, continuando a trasmettere il DNA sportivo e estetico che ha reso famoso il “Biscione”.

L’Alfa Romeo Junior conserva tratti iconici, come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale che richiama i modelli storici del marchio. Con dimensioni compatte di 4.173 mm di lunghezza e 1.535 mm di altezza, questa vettura concentra tutta l’essenza sportiva di Alfa Romeo, rimanendo però fedele anche alla funzionalità, senza sacrificare il comfort o la praticità. Inoltre, il SUV compatto del Biscione introduce soluzioni tecnologiche innovative, come l’Alfa Romeo Cable Organizer, pensato per semplificare la vita quotidiana degli automobilisti e rendere ancora più funzionale l’esperienza di guida.