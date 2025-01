Stellantis lancia “Elettrico Facile”: vetture e soluzioni per tutti 

Stellantis ha lanciato “Elettrico Facile”, un’iniziativa ambiziosa per promuovere l’adozione dei veicoli elettrici. Questa strategia include una gamma estremamente diversificata, progettata per soddisfare ogni tipo di cliente con soluzioni personalizzate sia in termini di prodotto che di servizi. L’obiettivo principale è semplificare il passaggio dall’auto a motore termico a quella completamente elettrica, offrendo opzioni come la Fiat 500e, la Citroën e-C3, l’Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Leapmotor T03 per le city car, oltre a modelli compatti come le Citroën C4 e C4X, l’Opel Astra e la Peugeot 308.

Inoltre, Stellantis propone una gamma completa di piccoli SUV elettrici come la Jeep Avenger, la Peugeot 2008, l’Opel Mokka e la Fiat 600e, insieme a modelli premium come la Lancia Ypsilon, l’Alfa Romeo Junior e la DS3. Per gli amanti delle alte prestazioni, Stellantis offre modelli come la 500 Abarth e la 600 Abarth, oltre all’Alfa Romeo Junior Veloce. Per chi invece necessita di un’auto adatta ai lunghi viaggi, sono disponibili veicoli con un’autonomia al vertice della categoria, fino a 700 km, come le Peugeot 3008 e 5008 e l’Opel Grandland.

La gamma Stellantis copre anche gli estremi: dai mezzi di micromobilità urbana come la Citroën AMI e la FIAT Topolino, ai veicoli commerciali di punta della nuova linea Fiat Professional, Citroën, Opel e Peugeot. L’espansione dell’offerta proseguirà nel 2025 con il lancio di numerosi nuovi modelli per ogni brand del gruppo, portando il numero totale di veicoli elettrici disponibili a circa sessanta. Tra le prossime novità di rilievo, pensata in particolare per il mercato italiano, ci sarà la Grande Panda, che sarà proposta anche in versione ibrida.

“Elettrico Facile” è l’iniziativa di Stellantis che propone soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate per facilitare il passaggio all’elettrico. Tra le offerte spiccano il tasso d’interesse del 2,99% su modelli iconici come la 500 elettrica, anche nella versione Giorgio Armani, e la formula 50/50 per la Citroën eC3, che consente di pagare metà del costo subito, senza tariffa per 2 anni, e poi scegliere se tenere, cambiare o ripristinare l’auto. La Jeep Avenger e la Peugeot 2008 propongono la stessa tariffa per alimentazioni elettriche, ibride o benzina

La Leapmotor T03, disponibile da 15.500 euro, rappresenta la massima accessibilità. Inoltre, grazie a Spoticar, è possibile finanziare vetture elettriche o ibride plug-in con tasso 0% e prima rata ad aprile 2025. Flex&Free offre ai privati ​​la possibilità di noleggio a lungo termine con uscita anticipata senza penalità. Per le aziende, Leasys e-Mmove include servizi specifici per veicoli elettrici in un canone vantaggioso.

Un altro elemento che facilita la scelta e la ricarica del veicolo è la Wallbox, sempre inclusa nelle offerte dei marchi Stellantis. Insieme alla nuova app Free2Move Charge e alla card, questa soluzione rende ancora più semplice l’esperienza di ricarica pubblica.

Per promuovere l’approccio di Stellantis verso le auto elettriche e presentare l’intera gamma di veicoli, non solo elettrici, le concessionarie di tutti i marchi Stellantis saranno a disposizione durante il weekend del 24-25 gennaio. Saranno presenti professionisti del settore elettrico per fornire informazioni dettagliate e supporto ai clienti durante il test drive, illustrando le caratteristiche tecniche dei veicoli, le modalità e i tempi di ricarica, e offrendo consigli utili sulle tecniche di guida per sfruttare al meglio i vantaggi delle auto elettriche.