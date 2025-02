La nuova DS N°8 è stata presentata ufficialmente in Italia

La nuova DS N°8 segna l’avvio di una nuova pagina per il marchio francese di casa Stellantis. Al recente Salone dell’Auto di Bruxelles di gennaio, la nuova N°8 era stata presentata in anteprima mondiale. Ora il costruttore ha presentato la nuova ammiraglia presso il DS Store di via Gattamelata, a Milano, davanti ai rappresentati dei dealer e della clientela B2B del marchio che ha avuto modo di apprezzare i nuovi dettami stilistici e tecnici sui quali sarà fondata la nuova gamma del costruttore.

Con la presentazione italiana della nuova DS N°8 prende vita un momento strategico per DS Automobiles anche nel mercato tricolore; a Milano sono state approfondite le potenzialità di questo nuovo modello e anche il ruolo che ricoprirà all’interno della strategia stessa del marchio.

La nuova DS N°8 viene prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Melfi

L’importanza di aver presentato la nuova DS N°8 ai dealer italiani insiste in un contesto più ampio. La N°8 viene infatti prodotta in Italia, presso lo storico stabilimento lucano di Melfi; si tratta della prima ammiraglia del costruttore, ma fra i modelli di grandi dimensioni dell’intero Gruppo Stellantis, che nasce sfruttando la sola variante elettrica. Sebbene alcune recenti indiscrezioni fissano al prossimo anno il possibile debutto di una più tradizionale versione ibrida.

In ogni caso la DS N°8 permette di percorrere fino a 572 chilometri con una singola ricarica nella variante da 230 cavalli di potenza, puntando su un’autonomia di 750 chilometri nel caso della versione da 245 cavalli; in entrambi i casi si tratta di rilevazioni effettuate nel canonico ciclo combinato WLTP. Muta così l’intera esperienza di guida in elettrico.

Con la nuova DS N°8 il costruttore francese celebra anche il 70esimo anniversario della prima vettura mai prodotta, nata nel 1955, divenuta simbolo di innovazione, eccellenza e vera icona di stile. La N°8 vuole omaggiare, nelle linee avveniristiche, la sua iconica progenitrice puntando anche sull’utilizzo di materiali innovativi e riciclati per il rivestimento degli interni. La vettura coniuga il savoir-faire francese con le più moderne tecnologie sostenibili, fondendo passato e presente; allo stesso tempo mostra l’impegno del marchio verso una mobilità green, sensibile e sempre più rispettosa dell’ambiente. Il lancio commerciale della nuova DS N°8, in Italia, è previsto per la metà di quest’anno e completa la gamma interessata oggi da DS 3, DS 4 e DS 7 tutte disponibili con varianti ibride ed elettriche. Con la nuova N°8, il costruttore punta a incrementare il processo di elettrificazione della gamma per divenire assoluta protagonista nella transizione energetica che coinvolge sempre di più il mono dell’auto.