DS N°8: la nuova ammiraglia è ora disponibile per l’ordine in Francia

DS N°8, nuova ammiraglia di DS Automobiles è ora disponibile per l’ordine. In Francia la vettura è proposta a partire da 59.200 € con una capacità della batteria utilizzabile di 74 kWh. Le consegne inizieranno a partire dal secondo trimestre del 2025.

In Francia al via gli ordini per DS N°8

Ispirata al concept DS Aero Sport Lounge, la DS N°8 è pienamente in linea con l’avanguardia della DS originale introdotta nel 1955, il cui 70 ° anniversario DS Automobiles sta attualmente celebrando con una mostra speciale presso Retromobile. Ricco di raffinatezza e tecnologia, il design della DS N°8 è una previsione per il futuro e un manifesto dell’arte del viaggio alla francese. La ricerca dell’efficienza con DS N°8 ha chiaramente ispirato il suo design con linee tese e affusolate.

Ogni parte della carrozzeria è stata esaminata attentamente nella galleria del vento, così come il design dei suoi grandi cerchi da 740 mm di diametro, cercando di ottimizzare il più piccolo dm2 di SCx, fino a raggiungere un aumento di autonomia di 60 km WLTP. Nella parte anteriore, ad esempio, DS N°8 implementa una firma luminosa innovativa e accattivante attraverso una griglia illuminata e aerodinamica, il DS Luminascreen, e proiettori composti da tre moduli contornati da 8 LED che riprendono il motivo Clous de Paris.

La parte anteriore e posteriore DS Lightblade completano questa firma. Oltre al loro contributo aerodinamico, consentono di posizionare visivamente l’auto sulla strada e di enfatizzare la sua larghezza affermandone la statura, rendendo al contempo la DS N°8 identificabile da oltre 100 metri di distanza. DS N°8 è dotata di tre trasmissioni 100% elettriche che sviluppano 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultima dotata di due motori e trazione integrale. I motori elettrici di DS N°8 sono prodotti a Trémery (57, Francia) da Emotors, una joint venture di cui il Gruppo Stellantis è azionista.

Tutte le trasmissioni beneficiano di un incremento di potenza una tantum che apporta 30 CV in più alla versione FWD (ovvero 260 CV), 35 CV alla versione FWD Long Range (ovvero 280 CV) e 25 CV alla versione AWD LONG RANGE (ovvero 375 CV). DS N°8 è estremamente veloce e offre un’accelerazione di prim’ordine. La versione FWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi, la FWD Long Range in 7,8 secondi, mentre la DS N°8 AWD Long Range richiede solo 5,4 secondi per lo stesso esercizio. Indipendentemente dalla trasmissione, la velocità massima della DS N°8 è autolimitata a 190 km/h.

DS N°8 è disponibile con due capacità di batteria, le cui celle NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) sono prodotte a Billy-Berclau Douvrin (62, Francia). La prima offre una capacità utile di 74 kWh ed è montata su DS N°8 FWD (230 CV). La seconda, con una capacità utile di 97,2 kWh, è disponibile nelle versioni FWD LONG RANGE (245 CV) e AWD LONG RANGE (350 CV).

DS N°8 FWD LONG RANGE gestisce un’autonomia combinata di 750 km (ciclo WLTP) con un consumo di 15,9 kWh/100 km. Vanta anche un’impressionante autonomia di guida urbana di 909 km (ciclo WLTP). Questa eccellente autonomia è stata ottenuta attraverso un notevole 0,24 Cx per un SCx di 0,63 dm².

L’autonomia WLTP combinata della DS N°8 FWD e della DS N°8 AWD Long Range raggiunge rispettivamente 550 km e 688 km. Per i tragitti più lunghi, la potenza di ricarica da 160 kW della DS N°8 consente di passare dal 20 all’80% di batteria in soli 27 minuti, ovvero di recuperare 450 km di autonomia; DS N°8 può anche recuperare fino a 200 km di autonomia in soli 10 minuti.

Per i tragitti quotidiani, DS N°8 è dotato di un caricabatterie di bordo da 11 kW (corrente alternata). Ciò significa un tempo di ricarica di circa 8 ore e 50 minuti (a seconda della capacità della batteria) per passare dal 20 all’80% di carica con una comune Wallbox monofase da 7,4 kW. Questa durata può essere ridotta a 6 ore con una Wallbox trifase da 11 kW. Da notare che DS N°8 è dotato di una gestione intelligente della batteria, che consente di interrompere automaticamente la carica all’80% per estendere le prestazioni e la durata delle celle.

La DS N°8 reinterpreta il lusso automobilistico con un perfetto connubio di tecnologia innovativa e maestria artigianale. Gli interni, che riflettono il comfort e il lusso tipici della tradizione francese, sono caratterizzati da una plancia avvolgente che incarna il concetto di “Seamless Design”. Il design puro e raffinato si sposa con l’elevata competenza e la tecnologia avanzata di DS Automobiles, rendendo ogni dettaglio, come gli inserti Clous de Paris e le cuciture perlate, un simbolo di esclusività. Il rivestimento in pelle Nappa e il tetto in vetro termico ad alte prestazioni arricchiscono l’atmosfera interna, mentre il trattamento acustico avanzato garantisce un’esperienza di guida senza pari. Il sistema multimediale DS IRIS System 2.0, con uno schermo touch da 16 pollici e funzionalità come ChatGPT e EV Routing, insieme al DS Drive Assist 2.0 e ai fari DS Pixel Vision, elevano ulteriormente il comfort e la sicurezza.

La DS N°8 è disponibile in due allestimenti, Pallas ed Étoile, con una vasta gamma di equipaggiamenti e opzioni di personalizzazione. L’allestimento Pallas, nelle versioni FWD e FWD Long Range, include il sistema DS IRIS con navigazione 3D, Android Auto e Apple CarPlay wireless, caricabatterie wireless, quattro prese USB, accesso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio e telecamera per la retromarcia, oltre a vetri acustici, climatizzazione automatica bizona e illuminazione multi-ambiente.

L’allestimento Étoile, disponibile anche nelle versioni FWD, FWD Long Range e AWD Long Range, aggiunge dettagli come la griglia DS LUMINASCREEN, l’allarme con blocco anti-deflagrante, il sistema DS Drive Assist 2.0, il DS Pixel Led Vision, e il portellone posteriore elettrico. Inoltre, DS Automobiles offre due pack aggiuntivi per ciascun allestimento, il Tech Pack e l’Absolute Tech Pack, oltre a opzioni per il comfort, come il Comfort Pack. Il modello è disponibile in cinque colori, tre dei quali nuovi, e offre la possibilità di personalizzare il tetto, con un’opzione bicolore che esalta l’eleganza della silhouette. Gli interni sono realizzati con materiali ecologici e raffinati, tra cui pelli conciate al vegetale e materiali riciclati.