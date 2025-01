DS Automobiles celebra il 70 ° anniversario al Retromobile

In qualità di partner di Retromobile 2025, DS Automobiles coglie questa incredibile opportunità per celebrare il 70 ° anniversario della leggendaria DS. Retromobile 2024 ha attirato più di 130.000 visitatori, confermando l’entusiasmo del pubblico per questo evento di fama internazionale, sia in Francia che oltre i suoi confini. Appassionati da tutto il mondo si recano ogni anno a Porte de Versailles a Parigi per incontrare collezionisti e altri appassionati.

In qualità di partner della prossima Retromobile, DS Automobiles ha scelto questo salone speciale per celebrare il 70 ° anniversario

“Quest’anno, DS Automobiles, partner della fiera del 2025, ha in serbo una grande sorpresa per i visitatori: scoprire esemplari unici di un’icona automobilistica senza tempo, la DS, a volte per la prima volta in assoluto. “Non esiste contesto più simbolico di Retromobile per celebrare il 70 ° anniversario della DS. Questo evento ci sta molto a cuore e siamo lieti di condividerlo con quante più persone possibile. Oggi elevata al rango di capolavoro, la DS del 1955 è la perfetta incarnazione dell’Arte del Viaggio. Portiamo con grande orgoglio questa speciale eredità, un’eredità che ha ispirato la creazione di DS Automobiles nel 2014. Il nostro marchio affonda le sue radici nella ricchezza della cultura francese, che si tratti della sua arte, della sua letteratura o della sua visione d’avanguardia sulla mobilità. Questo spirito, che ha definito DS per 70 anni, è ora al centro dell’identità di DS Automobiles” ha dichiarato Olivier François, CEO di DS Automobiles.

Presentata il 6 ottobre 1955, la DS fu prodotta in 1.456.115 esemplari fino al 1975. Vero simbolo di eccellenza, fu scelta come auto presidenziale da diversi capi di stato. Anche la sua ingegnosa tecnologia di sospensioni idropneumatiche ha svolto un ruolo chiave nella storia: ha permesso al generale de Gaulle di sfuggire all’attacco di Petit-Clamart del 22 agosto 1962. Capolavoro di innovazione e incarnazione dell’arte francese del viaggio, la DS è stata anche rappresentata sul grande schermo. Ha brillato in classici del cinema come Fantomas unleashed (1965) con Louis de Funès, The Samurai (1967) con Alain Delon e Ritorno al futuro 2 (1989) di Steven Spielberg.

La DS non è solo un’auto, è un’opera d’arte. Esposta in una versione senza ruote, completamente carenata e posta inclinata su un piedistallo centrale a più di un metro da terra, vinse l’Industrial Art Award alla Triennale di Milano del 1957. Oggi, la DS fa anche parte della prestigiosa collezione del MoMA Museum di New York.

L’icona ispirò anche le parole del celebre semiologo Roland Barthes nel suo libro Mythologies . Egli descrive la DS come “ chiaramente caduta dal cielo, un articolo eccezionale ”, arrivando persino a paragonarla alle grandi cattedrali gotiche. Nel 1957, lo scrittore la vedeva come molto più di un’auto: una vera e propria opera architettonica e culturale.

In uno spazio esclusivo del padiglione 1 di Retromobile, verrà allestita una vera e propria “ mostra nella mostra ”, intitolata “ La DS, un’opera d’arte da 70 anni” . Organizzata da Retromobile in collaborazione con DS Automobiles e L’Aventure DS, l’organismo dedicato alla conservazione del patrimonio del Marchio, questa retrospettiva riunirà una serie di auto incredibili.

All’ingresso, per celebrare il 70 ° anniversario della leggendaria DS e celebrare l’innovazione del Marchio, si affronteranno due modelli emblematici: una DS 21 Pallas del 1969, completamente originale, e una N°8, presentata per la prima volta in Francia.

La DS N°8 del 2025 sfoggerà un’elegante tinta Crystal Pearl, impreziosita da un’estesa verniciatura bicolore nera che ricopre il tetto e il cofano, con interni in pelle Nappa Alezan Brown. La DS 21 del 1969 sarà esposta anche nell’esclusiva livrea Crystal Pearl, con vernice nera bicolore estesa e sontuosi interni in pelle semi-anilina Criollo.

Più avanti, i visitatori avranno il privilegio di scoprire una serie di auto DS storiche, tra cui le intriganti DS Balloons . Questo modello iconico è stato inizialmente progettato nel 1959 da Claude Puech, allora direttore pubblicitario di Citroën. Una fedele ricostruzione realizzata dal GARAC (Scuola nazionale dei mestieri dell’automobile e della mobilità) sarà esposta in omaggio a questa creazione d’avanguardia che appare anche sul manifesto Retromobile 2025.

DS Balloons presenta una DS 19 in un colore Tortoiseshell Blonde, appoggiata su quattro enormi palloncini al posto delle ruote. Questi ultimi simboleggiano le sfere delle famose sospensioni idropneumatiche, dando l’illusione che l’auto stia fluttuando. All’epoca, le foto di questa idea visionaria fecero il giro del mondo, rafforzando la reputazione della DS come opera d’arte d’avanguardia e senza tempo.

Attorno a questo fulcro della mostra, tra le altre cose saranno esposte una DS 21 Prestige del 1972 utilizzata da Michel Debré, Primo Ministro sotto il generale de Gaulle nel 1958, e anche una DS 19 Convertible “Factory” del 1961, e persino la DS 19 Totem Pole grigio metallizzato esposta al Salone dell’automobile di Parigi del 1962.

In occasione dell’esposizione, saranno presenti ben 12 modelli, di cui 11 DS storiche che raccontano l’evoluzione di questo iconico marchio automobilistico. Tra questi, la Berlina DS 19 del 1956 in una suggestiva combinazione di Spring Green con tetto Champagne, proveniente da una collezione privata. Sarà esposta anche la DS 19 “Balloons” del 1959, in tartaruga bionda e bianco Carrara, creata da GARAC per DS Automobiles tra il 2024 e il 2025.