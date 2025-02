Alfa Romeo abbassa i prezzi delle versioni elettriche di Junior in Svizzera

Dopo Tonale e Stelvio, Alfa Romeo abbassa i prezzi anche delle versioni completamente elettriche della Junior in Svizzera. Il nuovo SUV compatto del marchio italiano è ora disponibile nella versione Elettrica a partire da soli 37.990 franchi. I prezzi per la versione top di gamma Veloce partono ora da 45.990 franchi.

Con la nuova Junior, Alfa Romeo porta l’emozione nel segmento B-SUV. Unisce la firma del Centro Stile interno alle tecnologie più innovative ed è la prima Alfa Romeo disponibile con una trazione 100% elettrica e un ibrido efficiente. Alfa Romeo ha modificato i prezzi delle versioni completamente elettriche.

L’Alfa Romeo Junior Elettrica da 115 kW (156 CV) è disponibile nuova a partire da 37.990 franchi svizzeri. La versione top di gamma Veloce da 207 kW (280 CV) parte da 45.990 franchi. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh e raggiungono un’autonomia fino a 410 chilometri nel ciclo WLTP o fino a 592 chilometri nella guida puramente urbana.

Grazie alla ricarica rapida a 100 kW (corrente continua), la batteria può essere caricata dal 10 all’80 percento in meno di 30 minuti. La velocità massima dell’Alfa Romeo Junior Elettrica è limitata a 150 km/h. Il SUV elettrico accelera da zero a 100 km/h in 9,0 secondi. La versione top di gamma Veloce raggiunge una velocità massima di 200 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.

Inoltre, l’Alfa Romeo Junior Veloce è dotata del nuovissimo differenziale autobloccante meccanico TorSen “D”. La versione top di gamma propone inoltre soluzioni tecniche specifiche ed esclusive, tra cui lo sterzo più diretto del segmento (14,6:1), appositamente calibrato per esaltarne le eccezionali caratteristiche di guida.

Inoltre, il telaio è stato ribassato di 25 mm e gli stabilizzatori sono stati progettati per essere particolarmente sportivi, per garantire curve veloci e precise. L’impianto frenante prevede dischi da 380 mm sull’asse anteriore con pinze monoblocco a 4 pistoncini, mentre gli pneumatici ad alte prestazioni da 20 pollici sono appositamente progettati per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

La dotazione di serie di tutte le versioni Alfa Romeo Junior prevede cerchi in lega da 17 pollici per la variante Ibrida e da 18 pollici per la variante Elettrica. I fari anteriori e posteriori sono realizzati con tecnologia LED e presentano la caratteristica disposizione 3+3. Lo Scudetto, la caratteristica griglia a V dell’Alfa Romeo, è disegnato nello stile Leggenda. Sulla griglia è presente la classica scritta Alfa Romeo. Paraurti, minigonne laterali e passaruota presentano dettagli neri.

Lo strumento centrale dietro il volante sportivo dalla parte inferiore piatta è un display TFT completamente digitale con una diagonale dello schermo di 10,25 pollici (26 centimetri). Il design del Cannocchiale richiama i modelli storici dell’Alfa Romeo. La connettività e l’intrattenimento a bordo sono garantiti dal sistema di infotainment AlfaTM Connect, gestito tramite uno schermo touchscreen da 10,1 pollici.

I rivestimenti dei sedili in tessuto sono bicolore blu-nero con effetto mimetico e lo stemma del Biscione come elemento decorativo. Per i rivestimenti delle portiere, della consolle centrale, dei braccioli e del cruscotto viene utilizzata pelle sintetica blu scuro. Fanno parte della dotazione di serie anche il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA e, nell’Alfa Romeo Junior Ibrida, le palette del cambio supplementari dietro al volante.

L’equipaggiamento di sicurezza dell’Alfa Romeo Junior comprende sei airbag e sistemi elettronici di assistenza alla guida, come il sistema di avviso di collisione con funzione di frenata di emergenza autonoma, l’avviso di abbandono della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’assistente di attenzione, il cruise control adattivo, il sensore pioggia e luminosità e i sensori di parcheggio posteriori.