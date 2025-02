Alfa Romeo Junior: ecco i prezzi in Italia a febbraio con le promozioni attive

Alfa Romeo Junior, nonostante qualche critica iniziale di troppo, sembra aver fatto bene alle vendite di Alfa Romeo. La casa automobilistica del biscione infatti ha iniziato il 2025 con il piede giusto grazie al contributo del suo nuovo SUV compatto che ha già ottenuto oltre 22 mila ordini. Si tratta di un numero maggiore rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali.

Ecco le promozioni in corso per acquistare a febbraio in Italia Alfa Romeo Junior

Come sappiamo Alfa Romeo Junior è finalmente disponibile in Italia con la sua gamma al completo con il recente arrivo della versione ibrida Q4. A Febbraio nel nostro paese il SUV compatto è disponibile anche con alcune interessanti promozioni valide fino a fine mese.

Il prezzo iniziale della versione Junior Ibrida da 136 cavalli con cambio automatico eDCT6 è fissato a 29.322 euro, grazie alle promozioni di febbraio. Questa offerta prevede un finanziamento con una rata mensile di 250 euro, con un tasso di interesse fisso (TAN) del 5,99% e un TAEG del 7,41%. Salendo di livello, la Junior Ibrida Speciale è disponibile a un prezzo promozionale di 31.282 euro, mantenendo la stessa formula di finanziamento con rate mensili da 250 euro.

Per chi desidera una trazione integrale, la nuova versione Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è acquistabile a partire da 36.672 euro, con una rata mensile più contenuta di 192 euro. Infine, per gli interessati alla versione Q4 Speciale, gli ordini sono stati ufficialmente aperti, offrendo un’ulteriore opzione per chi cerca prestazioni avanzate e maggiore versatilità nella gamma ibrida.

Per quanto riguarda la versione elettrica di Alfa Romeo Junior, il prezzo di partenza è di 37.190 euro, con un piano di finanziamento che prevede rate mensili da 250 euro. Stellantis punta a mantenere una coerenza nelle offerte, proponendo l’intera gamma a un costo mensile simile, con differenze che riguardano gli anticipi e le rate finali. Per l’elettrica, i costi del finanziamento sono più vantaggiosi, con un TAN fisso del 2,99% e un TAEG del 4,01%.

La versione Elettrica Speciale è disponibile con una promozione che la porta a 39.070 euro. Per chi cerca prestazioni superiori, la potente Elettrica 280 Veloce, dotata di 280 CV, è disponibile a partire da 45.650 euro, con una rata mensile di 183,98 euro. In questo modo, Stellantis offre diverse opzioni per soddisfare diverse esigenze, garantendo anche condizioni di finanziamento favorevoli per chi sceglie l’elettrico.