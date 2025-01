Alfa Romeo Tonale continua a raccogliere riconoscimenti internazionali: è “Best Design 2025” in Cile

Alfa Romeo è orgogliosa di annunciare che Alfa Romeo Tonale ha vinto il prestigioso premio cileno “Best Design 2025”. Presentata di recente nei paesi sudamericani e a più di due anni dal suo lancio internazionale, Tonale continua a essere apprezzata per il suo design distintivo e la forte connotazione “Made in Italy”.

I criteri di valutazione del premio si sono concentrati sull’innovazione e l’originalità del progetto e hanno premiato il rapporto tra estetica pura e funzionalità. Quest’anno, la giuria era composta da tre esperti di design e architettura: Ignacio Gana, architetto e scultore di fama internazionale; Víctor Villalobos, architetto specializzato in architettura bioclimatica; e Germán Espinoza, designer industriale formatosi al Politecnico di Milano.

La giuria ha conferito il premio ad Alfa Romeo Tonale per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, reinterpretando e attualizzando canoni di stile che appartengono alla memorabile storia del marchio italiano. Inoltre, il suo design ha prevalso anche per le sue proporzioni equilibrate, la funzionalità aerodinamica e l’eleganza estetica.

Con le sue linee eleganti e dinamiche, Alfa Romeo Tonale, frutto della maestria del Centro Stile Alfa Romeo di Torino, è diventata un simbolo di stile e raffinatezza. Questo premio è un’ulteriore prova del successo di Alfa Romeo nel creare auto in grado di emozionare con la loro esperienza di guida migliore della categoria e il loro design unico e distintivo.

Alfa Romeo Tonale propone un design distintivo e sensuale: cerchi a 5 fori, quadro strumenti “telescopico”, volante sportivo a 3 razze, proiettori sinusoidali. Le sue dimensioni compatte – 4,53 metri di lunghezza, 1,84 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza – racchiudono così l’unicità del design italiano e lo stile originale e contemporaneo tipico di Alfa Romeo, in una sintesi tra un heritage prestigioso e nuovi canoni di stile.

Ricorrono stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, come la “GT Line” che corre dal posteriore fino ai proiettori, richiamando le forme della Giulia GT e alternandosi ai volumi pieni ed eleganti, che ricordano modelli iconici come la 8C Competizione. Il frontale è caratterizzato dall’inimitabile “Trilobo” e dal distintivo “Scudetto” Alfa Romeo, che funge da focus centrale. I fari anteriori “3+3” con tecnologia Full-LED Adaptive Matrix avanzata evocano l’aspetto fiero della SZ Zagato o della concept car Proteo.

I fanali posteriori riprendono gli stessi spunti di design dei fari anteriori e formano una curva sinusoidale che avvolge completamente la parte posteriore della vettura, rendendola una firma luminosa davvero unica e distintiva. La sensualità e il dinamismo di Alfa Romeo Tonale sono evidenti anche nel lunotto avvolgente, omaggio alla 8C Competizione, e nel design dei cerchi in lega che riproducono il canone stilistico Alfa Romeo del “disco del telefono”.

Ispirati alla storia sportiva di Alfa Romeo, gli interni sono fortemente incentrati sul guidatore, con facile accesso a tutti i comandi per un’esperienza di guida sicura e senza pari. La stessa cura è riservata ai passeggeri, ai quali è riservato lo spazio ideale per viaggiare nel comfort. Il risultato è un ambiente progettato per e intorno agli occupanti, caratterizzato da una meticolosa attenzione ai dettagli abbinata a una ricerca costante della massima qualità. Gli interni della Tonale suscitano vere emozioni, senza dimenticare le ultime tecnologie, assicurando un’esperienza connessa e confortevole, senza rinunciare al piacere di una guida sportiva sempre al top.