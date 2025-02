Jeep Recon: prime immagini del nuovo fuoristrada nello spot del Super Bowl

La Jeep Recon è stata svelata per la prima volta nel 2022 come concept, quando è stato anche confermato che il modello sarebbe stato messo in produzione nel giro di qualche anno. Nel tempo, sono apparse sporadiche immagini online del fuoristrada, ma senza dettagli concreti. Questo fuoristrada dal design robusto e squadrato, pensato per l’avventura, richiama la Wrangler con le sue portiere rimovibili, ma introduce una novità che divide gli appassionati: sarà alimentato esclusivamente da motori elettrici. Un’eresia per i puristi, una scommessa audace per Jeep.

Jeep Recon torna a far parlare di se al Super Bowl 2025 di domenica scorsa con le prime immagini

Arrivando sino ai giorni nostri, Jeep Recon torna a far parlare di se al Super Bowl 2025 di domenica scorsa. Tra gli spot milionari presenti nel corso dell’evento, compare anche quello di Jeep, che gioca con l’ironia scegliendo come testimonial Harrison Ford. Un nome che richiama inevitabilmente la rivale Ford, la cui Bronco sfida la Wrangler da anni. Ma la vera protagonista di questo spot è la versione definitiva della Jeep Recon. Appare per pochi istanti, ma quanto basta per rivelare dettagli inediti e alimentare l’attesa per il suo debutto ufficiale.

La Jeep Recon mantiene intatte molte delle caratteristiche viste nel concept di tre anni fa, tra cui l’assenza di portiere e una griglia anteriore illuminata. Il design resta fedele alla tradizione off-road, con linee verticali e una silhouette robusta. Le iconiche sette feritoie frontali, ora quasi quadrate, segnano un’evoluzione stilistica che potrebbe influenzare anche altri modelli, come la nuova Jeep Compass attesa nel 2025.

Anche il posteriore richiama la Wrangler, con la ruota di scorta montata sul portellone, dettaglio distintivo del mondo off-road. La vera rivoluzione, però, riguarda il powertrain: inizialmente, Jeep Recon sarà completamente elettrica, ma in futuro potrebbe essere disponibile anche con motorizzazioni ibride, come ipotizzato dai vertici Jeep. Basata sulla piattaforma STLA Large, condivisa con la nuova Alfa Romeo Stelvio, la Jeep Recon debutterà negli Stati Uniti a metà 2025, con un arrivo in Europa previsto entro la fine dell’anno.