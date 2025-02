Nuova Jeep Compass: in un video di Stellantis i bozzetti nel computer

Nuova Jeep Compass sarà una delle principali novità del gruppo Stellantis in questo 2025. Al momento non è ancora chiaro quando esattamente il nuovo SUV debutterà ma si vocifera che possa essere novembre il mese più probabile per la sua rivelazione. Ricordiamo che questo modello sarà uno dei 5 veicoli che verranno prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Melfi nei prossimi anni sia in versione elettrica al 100 per cento che ibrida su piattaforma STLA Medium.

Un video pubblicato da Stellantis mostra inedite immagini della nuova Jeep Compass che debutterà nel 2025

Dopo il primo bozzetto mostrato da Jeep a ottobre 2024, nelle scorse ore sono arrivate nuove immagini che svelano la nuova Jeep Compass. Queste immagini sono apparse all’interno del video “TechTalks with Ned Curic: Ep.1 – AI”, in cui il responsabile dell’ingegneria e tecnologia del Gruppo discute dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’industria automobilistica. Al minuto 1:20, infatti, fa la sua comparsa la nuova Jeep Compass 2025.

Sebbene si tratti di disegni tecnici visibili sui computer degli ingegneri, non vengono rivelate caratteristiche estetiche precise, ma è possibile intuire le proporzioni della vettura. Queste immagini offrono un primo sguardo sul futuro design della vettura, senza però svelare tutti i dettagli.

Nei disegni tecnici della nuova Jeep Compass emerge anche il peso del veicolo. Al minuto 1:26 del video, infatti, è visibile la scritta “J4U” (il nome in codice della terza generazione del SUV compatto) seguita da “BEV mass: 2.470 kg”, indicante il peso della versione elettrica del modello. Si tratta di una massa considerevole, che rispecchia le specifiche della variante totalmente elettrica.

Come già noto, la nuova Jeep Compass 2025 sarà disponibile in diverse configurazioni di motorizzazione, tra cui mild hybrid e totalmente elettrica, in linea con le altre vetture costruite sulla piattaforma STLA Medium. È probabile che la nuova Compass adotti powertrain simili a quelli della Peugeot 3008, anche se potrebbero essere introdotte soluzioni personalizzate, pensate per ottimizzare le performance del veicolo anche in fuoristrada, in modo da soddisfare al meglio le esigenze di chi cerca un SUV versatile e pronto ad affrontare terreni più impegnativi.

Questo modello è particolarmente atteso in quanto è considerato uno dei più importanti per il futuro del marchio americano di Stellantis che vuole trasformarsi sempre di più in un vero e proprio brand globale.