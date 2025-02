Jeep: Harrison Ford è stato il protagonista dell’epico spot al Super Bowl

L’attore Harrison Ford è stato il protagonista dell’epico spot del Super Bowl del marchio Jeep andato in onda domenica 9 febbraio. Lo spot, che è stato tenuto top secret fino alla sua rivelazione durante la trasmissione televisiva di domenica sera, presenta Ford nei due filmati da due minuti ” Owner’s Manual “. Stellantis è l’unica casa automobilistica a trasmettere spot pubblicitari durante il Big Game di quest’anno, con apparizioni dei marchi Jeep e Ram. Il filmato di due minuti “Owner’s Manual” è stato diretto dal regista candidato all’Oscar James Mangold (“A Complete Unknown”, “Ford v Ferrari”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “The Wolverine”).

Harrison Ford fa una sorprendente apparizione per l’iconico marchio Jeep nello spot del Super Bowl

“Owner’s Manual” è stato prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis, riunendo Harrison Ford, James Mangold e Olivier Francois, membro della Advertising Hall of Fame e Chief Marketing Officer globale di Stellantis, vincitore di un Emmy Award, per creare un film che si distingue per la sua narrazione intima e riflessiva.

Lo spot di Jeep è interpretato dal leggendario attore cinematografico Harrison Ford che parla del fatto che con tutte le infinite possibilità che la vita offre, le persone, a differenza delle auto, non hanno il vantaggio di un manuale del proprietario che possa aiutarle a guidare le loro decisioni, quindi alla fine scelgono ciò che le rende felici. Ford afferma nel film: “Scegli ciò che ti rende felice. I miei amici, la mia famiglia, il mio lavoro mi rendono felice. Questa Jeep ( Wrangler 4xe ) mi rende felice… anche se il mio nome è Ford. Questo è il mio manuale del proprietario. Esci. Scrivi il tuo”.

“Insieme ad Harrison Ford e al regista candidato all’Oscar James Mangold, abbiamo lavorato a stretto contatto per creare un film intimo che si sarebbe distinto per la sua natura silenziosa, molto diversa da ciò che gli spettatori si aspettano dagli spot pubblicitari del Big Game, ma molto coerente con molti dei nostri film passati per l’evento nel corso degli anni”, ha affermato Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis. “L’etica del marchio Jeep è intrisa di libertà, avventura e passione, nata in America, ma riconosciuta e vissuta in tutto il mondo. E mentre la nostra storia di 84 anni continua a svolgersi, vogliamo anche ricordare ai proprietari dei nostri veicoli Jeep 4×4 che quando partiranno per i tipi di avventure per cui il nostro marchio è singolarmente noto per ispirare, ci sarà una Jeep per tutti.

“Sono molto orgoglioso di questa creazione interna, una prima volta in Stellantis per uno spot pubblicitario del Big Game. Stabilisce un nuovo standard e crea un modo più significativo e autentico per collaborare con gli artisti più rispettati del settore”.

Harrison Ford ha detto a proposito del lavoro con il marchio Jeep per lo spot: “Ho detto ‘sì’ a fare questo spot per via della sceneggiatura. È una comunicazione molto diretta sulla vita e finisce con l’ingresso in un veicolo Jeep. Non mi hanno chiesto di presentarmi, di sottolineare il fatto che nella mia vita sono stato tante cose e sono conosciuto per progetti o ruoli specifici. È solo una chiacchierata tranquilla di qualcuno che condivide un’idea. Mi piace il modo in cui si è sviluppato”.

“Nato in battaglia e forgiato nell’acciaio nel 1941, il marchio Jeep ha rappresentato libertà e avventura, spingendosi oltre i limiti, affrontando la competizione e superando ogni ostacolo per oltre 80 anni”, ha affermato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Nello spot pubblicitario del Big Game di quest’anno, il marchio Jeep ha scelto l’uomo che incarna l’avventura sia sullo schermo che fuori. Nel film, Harrison Ford ha superato le probabilità e volato da una parte all’altra della galassia e nella vita reale, è noto per aver tracciato la sua strada. Quindi, sì, Ford sa una cosa o due su cosa rappresenti il ​​marchio Jeep”.

“Come marchio più patriottico d’America negli ultimi 23 anni di fila, ha senso che il marchio Jeep continui a essere uno dei più grandi sostenitori creativi del settore del Big Game. E non c’era palcoscenico migliore per far ammettere a Ford all’America quanto Jeep lo renda felice”. “Owner’s Manual” include anche una colonna sonora originale, “Go Anywhere”, scritta ed eseguita dall’artista della Sony Music Publishing Nathaniel Murphy, appositamente per il film del marchio Jeep. Nel filmato di due minuti si riflette anche il rapporto di lunga data del marchio Jeep con l’USO (United Service Organizations).

Ricordiamo infine che mentre il marchio Jeep continua ad ampliare il suo portafoglio offrendo piattaforme multi-energia nei suoi iconici veicoli 4×4, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio, la Jeep Wagoneer S , viene lanciato prima negli Stati Uniti e in Canada e ora arriva ai concessionari statunitensi certificati Jeep EV. La Jeep Wagoneer S Limited del 2025 ha un MSRP statunitense iniziale di $ 66.995 (inclusi $ 1.795 di destinazione) e si qualifica per i crediti EV al dettaglio e in leasing dell’Inflation Reduction Act.

Il marchio ha anche annunciato di recente la sua Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition del 2025, onorando la sua tradizione e celebrando il veicolo Jeep originale nato e cresciuto in combattimento: il leggendario 1941 Willys MB. La Jeep Wrangler 4xe regna come la ibrida plug-in più venduta in America. Tornata a grande richiesta, alimentata dall’entusiasmo della comunità Jeep, il marchio ha anche annunciato di recente il ritorno del cambio automatico opzionale TorqueFlite a otto velocità per il modello Jeep Wrangler a quattro porte del 2025, equipaggiato con il motore V-6 da 3,6 litri.