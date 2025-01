Jeep Wrangler e Gladiator trionfano agli AutoTrader Awards 2025

Jeep Wrangler e la Jeep Gladiator sono state nuovamente riconosciute in Canada come “Miglior veicolo per l’avventura” agli AutoTrader Awards 2025. “Questo riconoscimento ricevuto per la terza volta dagli esperti di AutoTrader.ca sottolinea che esiste un solo marchio 4×4 che soddisfa la voglia di esplorare senza limiti”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “La Jeep Wrangler e la Jeep Gladiator sono sorelle senza pari, che offrono capacità ineguagliabili, eccezionale libertà all’aria aperta e l’iconico design Jeep, supportati da oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4×4″.

Per la terza volta, Jeep Wrangler e il pick-up Jeep Gladiator sono stati nominati congiuntamente come miglior veicolo per l’avventura

La Jeep Wrangler 2025 è il veicolo più riconoscibile e capace del pianeta, con capacità off-road senza pari, stile iconico e propulsori avanzati. Presenta un design body-on-frame con assali rigidi, bloccaggi elettronici, un assale posteriore Dana completamente flottante e un verricello Warn da 8.000 libbre disponibile. All’interno, la Wrangler include airbag a tendina, un touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless e sedili in pelle Nappa regolabili elettricamente in 12 posizioni disponibili. Le opzioni del gruppo propulsore includono un V-6 da 3,6 litri, un quattro cilindri in linea turbocompresso da 2,0 litri e un ibrido plug-in 4xe esclusivo del segmento.

La Jeep Gladiator è progettata da zero per essere il pickup Jeep più capace di fuoristrada di sempre, combinando utilità robusta, design autentico e versatilità. Disponibile in quattro modelli, tra cui il primo Desert Rated del marchio Mojave, è dotato di un motore Pentastar V-6 da 3,6 litri con 285 cavalli. Gladiator offre un traino 4×4 senza pari fino a 3.492 kg e un carico utile migliore della categoria fino a 782 kg. Gli interni includono airbag a tendina laterali, avviso di collisione frontale, cruise control adattivo, un sistema Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e Apple CarPlay e Android Auto wireless.

“Quando le persone parlano di fuoristrada, probabilmente immaginano una Jeep”, ha affermato Jodi Lai, caporedattore di AutoTrader. “L’iconico duo Jeep Wrangler – Gladiator è una scelta facile per il miglior veicolo per l’avventura perché è sinonimo di strada meno battuta. La nostra giuria di esperti è rimasta colpita dalla capacità robusta che deriva direttamente dalla fabbrica e dalla varietà di propulsori e varianti offerti.”:

Gli AutoTrader Awards sono ora al loro sesto anno. Ogni nuovo veicolo disponibile per i canadesi è idoneo per un premio. Una giuria composta da 20 dei più importanti giornalisti automobilistici del paese vota i migliori veicoli in oltre 30 segmenti.