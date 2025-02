Nuova Alfa Romeo Brera: in un video la immaginano con questo stile

Nuova Alfa Romeo Brera è uno di quei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione. Si era parlato di questo veicolo come della possibile erede di Giulietta nel segmento C ma il CEO Santo Ficili ha smentito nel corso di una intervista recente l’arrivo di una vettura di questo tipo nella gamma della casa milanese. Infatti è stato ribadito che è Tonale la nuova Giulietta e dunque non ci sarà spazio per una nuova Brera o una nuova Alfetta almeno per adesso.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Brera in caso di ritorno nella gamma del Biscione

Nuova Alfa Romeo Brera, nonostante l’incertezza sul suo ritorno, continua a far parlare di se sul web, con un video pubblicato nei giorni scorsi su YouTube. Si tratta di un render del celebre designer automobilistico e creatore digitale Theophilus Chin meglio conosciuto con il nome d’arte di Theottle. Nel suo video il designer ha ipotizzato l’aspetto del modello partendo dalla versione originale a cui sono stati aggiunti alcuni elementi di design delle nuove Alfa Romeo ed in particolare di Tonale. Questo vale in particolare per calandra e fari anteriori e luci posteriori.

Ovviamente è assai difficile che questo modello possa arrivare anche se si vocifera che Tonale potrebbe avere vita breve e che una sua erede potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2029 o nel 2030 probabilmente con un nome diverso. Chissà che magari al suo posto possa arrivare un altro crossover ma con un nome diverso e più in sintonia con la tradizione del Biscione.

Di conseguenza non possiamo escludere il ritorno di una nuova Alfa Romeo Brera ma in una veste del tutto diverso dal mitico modello magari proprio come erede di Alfa Romeo Tonale.