Citroën e-C3 Aircross è “Value Champion 2024” in Germania

Citroën è stata premiata in Germania da Auto Bild. Il famoso magazine tedesco ha premiato 15 nuove auto in 15 diverse categorie, dando loro il titolo di “Value Champion 2024” in base alla minore perdita di valore. Il marchio francese di Stellantis è stato premiato in diverse categorie: un modello Citroën è al primo posto tra le “E-car (piccole auto, piccoli SUV)” e tra i “SUV compatti” e al secondo posto tra le “Piccole auto”. Auto Bild assegna ogni anno il titolo in collaborazione con lo specialista in valutazione dei veicoli Schwacke. quest’anno il premio è andato a Citroën ë-C3 Aircross.

Ai Value Champion 2024 di Auto Bild trionfa Citroën e-C3 Aircross

Thomas Goldboom, amministratore delegato di Citroën Deutschland ha dichiarato: “Siamo molto lieti che la C3 Aircross si sia comportata così bene nei Value Champions 2024. Ciò dimostra ancora una volta che Citroën è nella classe superiore quando si tratta di rapporto qualità-prezzo. Chi sceglie Citroën sceglie un investimento a lungo termine”.

La Citroën ë-C3 Aircross nella variante di equipaggiamento MAX è la campionessa di valore 2024 nella categoria delle auto elettriche (auto piccola, piccolo SUV) con un valore residuo previsto del 61,3%. La categoria “SUV compatto” è guidata dalla Citroën C3 Aircross Hybrid 136 ë-DSC6 [consumo di carburante: 5,6 l/100 km (combinato), emissioni di CO 2: 126 g/km (combinato) nella variante di equipaggiamento MAX. Il valore residuo dopo quattro anni è pari al 68,9 per cento.

Per quanto riguarda le utilitarie, la Citroën C3 PureTech 100 [consumo di carburante: 5,6 l/100 km (combinato), emissioni di CO 2 : 126 – 127 g/km (combinato), classe di CO 2 : D 1 ] ha ottenuto il secondo posto con la variante di equipaggiamento MAX con un valore residuo del 68,8%, a soli 0,3 punti percentuali dal primo posto.

La nuova C3 Aircross presenta un design deciso, offre più spazio interno con un massimo di 7 posti, una gamma ampliata di opzioni di motore e un elevato livello di comfort a bordo. Citroën continua la sua offensiva di veicoli a prezzi accessibili con la nuova C3 Aircross: un concetto di SUV familiare ideale per chi cerca flessibilità, modularità e comfort. La nuova C3 Aircross sarà disponibile per i clienti in autunno.

Il “Wertmeister” viene pubblicato ogni anno da Auto Bild e dallo specialista di valutazione dei veicoli Schwacke e seleziona i veicoli con il valore più stabile, misurato in base al valore residuo previsto con un periodo di detenzione di quattro anni e al chilometraggio medio specifico della classe. I 15 segmenti di mercato analizzati rappresentano le classi di veicoli con la maggiore copertura di mercato in Germania. I professionisti delle ricerche di mercato valutano milioni di dati su nuove immatricolazioni, cambiamenti di proprietà, prezzi delle auto usate, dati di inventario e tempi di fermo.

Per la previsione vengono calcolati anche fattori esterni come lo sviluppo economico generale, nuove leggi e regolamenti, nonché le tendenze del mercato e dei clienti, nonché fattori specifici del marchio e del modello come concetto di prodotto, design, linee di equipaggiamento, prezzo di listino con livello di sconto, vengono valutati i costi operativi e la qualità del prodotto. Vengono presi in considerazione anche la pianificazione del volume e del segmento del produttore o dell’importatore, nonché l’età del veicolo.