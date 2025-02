Nuova Lancia Ypsilon e Joan Thiele: un incontro tra tradizione e innovazione

Eleganza, autenticità e personalità sono i tratti distintivi che definiscono la Nuova Lancia Ypsilon, un modello che rappresenta una vera e propria svolta per il brand, e che simboleggia l’inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso evolutivo. Questi stessi valori sono alla base della collaborazione con Joan Thiele, una delle artiste più promettenti e raffinate del panorama musicale italiano, il cui talento e la cui notorietà sono in continua ascesa.

La nuova Lancia Ypsilon incontra una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano

Questo progetto rappresenta un incontro perfetto tra tradizione e innovazione, dove sia l’auto che l’artista emergono come emblemi di un’eleganza che si esprime in tutti i suoi aspetti, dal design alla tecnologia, passando per la musica. Lancia ha scelto di celebrare questo incontro attraverso un’operazione digitale che coinvolgerà i canali social dei protagonisti, sfruttando una delle settimane più significative per la cultura italiana. La campagna prenderà vita attraverso video e immagini editoriali, in cui la nuova Lancia Ypsilon non solo accompagna Joan Thiele nel suo racconto personale, ma la guida anche alla scoperta delle caratteristiche innovative della vettura, rappresentando un nuovo inizio per il brand e per l’artista. Questo progetto sottolinea come l’auto diventi una compagna ideale per un viaggio che unisce creatività, innovazione e tradizione, riflettendo perfettamente lo spirito di un marchio in continua evoluzione.

Ogni contenuto sarà pensato per mettere in evidenza il forte legame tra la cantante Joan Thiele e la Nuova Lancia Ypsilon, creando una narrazione autentica e genuina che celebra la naturale eleganza di entrambe. La storia raccontata risulterà coinvolgente e affascinante, mostrando Joan nella sua forma più spontanea e autentica, perfettamente in sintonia con le novità introdotte dalla vettura. Tra queste spiccano gli eleganti interni in velluto, un design raffinato e la nuova motorizzazione ibrida di ultima generazione, che coniuga prestazioni elevate e sostenibilità.

Il culmine di questa operazione sarà rappresentato da un video finale, che raccoglierà il meglio di questa esperienza, mettendo in risalto le caratteristiche distintive e innovative della Nuova Lancia Ypsilon, insieme alle emozioni e alle sensazioni vissute da Joan. Sarà un momento speciale, in cui si celebrerà l’ispirazione reciproca nata dalla condivisione di valori simili tra il brand e l’artista. Un viaggio che è appena iniziato, ma che già promette di lasciare un segno profondo, con l’intenzione di durare nel tempo e di evolversi, consolidando un legame che va oltre la semplice collaborazione.

La Nuova Lancia Ypsilon, proprio come il modello che sta rapidamente conquistando il mercato europeo, incarna doti uniche di eleganza senza tempo, maneggevolezza e una straordinaria efficienza. Disponibile in versione 100% elettrica e con motorizzazione ibrida di ultima generazione, questa vettura si propone in tre diversi allestimenti, ognuno pensato per soddisfare le diverse esigenze di mobilità. La Nuova Ypsilon segna un momento fondamentale nella lunga e illustre storia del brand italiano, che quest’anno ha festeggiato il suo 118° anniversario.

In questo traguardo, si celebra il perfetto equilibrio tra un design inconfondibile, tecnologie all’avanguardia e un’attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale, che si riflette anche nelle motorizzazioni innovative. Per questo, Lancia invita tutti gli italiani a visitare una delle 160 Casa Lancia, esclusivi showroom che rappresentano l’essenza del marchio, caratterizzati dalla nuova corporate identity, dove poter scoprire l’intera gamma della Nuova Ypsilon, che include gli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, e vivere un’esperienza unica con test drive emozionanti. Un’opportunità imperdibile per conoscere da vicino la vettura e apprezzarne tutte le sue caratteristiche innovative.

Inoltre, questa è l’occasione perfetta per approfittare dell’offerta commerciale esclusiva, valida per tutti i clienti fino al 28 febbraio 2025, che permette di mettersi al volante della Nuova Ypsilon Ibrida al prezzo speciale di 21.900€, senza necessità di permuta o rottamazione. In alternativa, è possibile scegliere un finanziamento vantaggioso con una rata mensile di 195€ per 35 mesi, un anticipo di 2.703€ e una rata finale residua di 15.838€, con un TAN (fisso) del 4,99% e un TAEG del 6,9%. Al termine del piano di finanziamento, il cliente avrà la possibilità di decidere se sostituire, mantenere o restituire il veicolo.

Questa promozione è valida su una selezione di vetture in pronta consegna. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile con un canone mensile di 195€ per 35 mesi, un anticipo di 6.762€ e una rata finale residua di 18.479€, con un TAN (fisso) del 2,99% e un TAEG del 4,51%. Anche questa proposta include la fornitura di EasyWallbox ed è valida su una selezione di vetture in pronta consegna. Un’opportunità imperdibile per accedere alle ultime innovazioni in fatto di mobilità sostenibile.