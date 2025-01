Lancia e Cassina: la passione per il design contemporaneo si ritrova a Parigi

Lancia e Cassina creano un nuovo capitolo nello straordinario percorso delle due aziende. Entrambi i marchi condividono gli stessi valori fondamentali, come l’eccellenza italiana, l’impegno nella ricerca, nell’innovazione e l’attenzione alle questioni ambientali. Insieme, le due aziende italiane hanno creato un nuovo linguaggio automobilistico, sottolineato dalla forte impronta del design e ispirato dalla sensazione di sentirsi a casa, dando vita alla Lancia Ypsilon Edizione Cassina, un’auto senza tempo che onora l’eleganza italiana. Per soddisfare tutte le esigenze, Lancia Ypsilon Edizione Cassina è disponibile con motorizzazioni 100% elettriche o ibride.

Lancia e Cassina si incontrano a Parigi per la Paris Design Week di gennaio

Per aprire il sipario alla Settimana del Design di Parigi, Cassina presenta Somewhere El-S, progettato da Philippe Starck per i suoi 30 anni di collaborazione, Cassina organizza “Somewhere Else” per presentare la sua nuova collezione di mobili. In questa occasione, la Lancia Ypsilon Edizione Cassina viene presentata davanti al Cassina Store Paris Rive Gauche.

Gli interni della Lancia Ypsilon Edizione Cassina regalano la sensazione di trovarsi in una casa elegante e resistente, in perfetto stile Lancia. La partnership con Cassina, brand italiano di eccellenza nel settore dell’arredo di alta gamma, si riflette nell’attenzione riservata ai dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori: ogni dettaglio è stato curato per creare un ambiente ospitale e accogliente.

Italianità, iconicità, innovazione, ricerca e rispetto della tradizione, nonché attenzione alle tematiche ambientali, sono i valori che hanno guidato entrambi i brand. Il principale elemento distintivo è rappresentato dal tavolo multifunzionale Cassina, un elemento di design inedito, utilizzato per la prima volta all’interno di un’auto e realizzato in plastica di origine bio, grazie al quale Lancia crea uno spazio accogliente e ospitale.

Lancia Ypsilon Edizione Cassina è ricca di equipaggiamenti con sedile guida riscaldato, massaggiatore con regolazioni elettriche e tappetini specifici. Dal punto di vista tecnologico, la guida autonoma di livello 2 è di serie, come le telecamere anteriore e posteriore, oltre al caricatore induttivo per smartphone e al nuovo sistema di infotainment SALA che semplifica la vita a bordo e si adatta all’ambiente interno con un semplice tocco del tuo polso. delle dita o il suono della tua voce, gestendo le funzioni audio, climatizzazione e illuminazione.

Lancia Ypsilon Edizione Cassina segna il ritorno di Lancia in Francia. Nel 2025 saranno operative 25 Casa Lancia. Oltre a Casa Lancia, la rete potrà contare anche su 80 punti di assistenza per accogliere i propri clienti in tutte le regioni della Francia metropolitana.

Le “Casa Lancia” presentano la nuova identità di marca che riflette i quattro pilastri di un piano strategico decennale: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. Adotta un linguaggio architettonico chiaro e armonico con, al suo interno, veri e propri lounge, raffinati e accoglienti, evocativi dell’eleganza italiana, progettati in collaborazione con Cassina.