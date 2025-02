Peugeot, per il rilancio asiatico serve anche “un nuovo inizio” in Corea del Sud

Stellantis Korea sta intraprendendo una serie di iniziative per potenziare la presenza del marchio Peugeot nel mercato sudcoreano, con l’obiettivo di fermare il declino delle vendite degli ultimi tempi.

L’azienda ha annunciato piani ambiziosi, che includono l’introduzione di nuovi modelli, l’adozione di tecnologie ibride avanzate e l’ampliamento dei servizi al cliente, con l’intento di rilanciare l’interesse dei consumatori. Durante la “Conferenza stampa di Capodanno 2025” che si è tenuta l’1 febbraio alla Plant Gallery PH di Seul, l’amministratore delegato di Stellantis Korea, Bang Sil, ha delineato le sue aspettative per il futuro: “Desidero che quest’anno rappresenti un punto di svolta per Peugeot in Corea del Sud. Nonostante le difficoltà affrontate nell’anno precedente, siamo ora pronti per un grande salto in avanti”.

Tra il rallentamento generale delle vendite di auto importate in Corea, Peugeot ha riscontrato una contrazione particolarmente significativa. Secondo i dati della Korea Automobile Importers & Distributors Association, nel 2024 il marchio ha registrato solo 947 unità vendute, segnando un calo al di sotto delle 1.000 unità per la prima volta dal 2005.

Stellantis intende invertire questa tendenza con una serie di nuove offerte: a partire da aprile, arriverà sul mercato la Peugeot 308 con motorizzazione ibrida leggera (MHEV), seguita dalla Peugeot 408 in estate. Nella seconda metà dell’anno, inoltre, sarà lanciata la nuova Peugeot 3008, completamente rinnovata.

Per consolidare la sua posizione nel paese, Stellantis Korea ha in programma di integrare l’estetica e la tecnologia francesi del marchio con elementi della cultura e dell’arte locali. L’azienda sta anche progettando collaborazioni con brand legati allo stile di vita e alle esperienze sensoriali, per offrire un’esperienza unica ai consumatori. Nel contempo, Stellantis Korea sta rafforzando la propria rete di showroom, con l’intenzione di integrare quelli di Peugeot e Jeep, migliorando così l’accesso ai servizi di assistenza. Entro la fine dell’anno, l’azienda aprirà un nuovo showroom e aumenterà il numero di centri di assistenza con cinque nuove aperture.

L’obiettivo di Stellantis è di aumentare le vendite di Peugeot e Jeep di almeno il 25-30% rispetto all’anno passato. Per quanto riguarda Jeep, l’azienda prevede di lanciare la nuova versione del Gladiator e una versione aggiornata del Grand Cherokee a fine anno. Nonostante le sfide poste dall’aumento dei tassi di cambio, che potrebbero comportare l’incremento dei prezzi, Stellantis punta a contenere tali aumenti.